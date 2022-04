Stade Français: c’est fait pour Peyresblanques et Hirigoyen

Les Biarrots Lucas Peyresblanques et Mathieu Hirigoyen porteront bien les couleurs du Stade Français la saison prochaine. Un accord financier a été trouvé entre les deux clubs.

Le Stade Français passe à l’offensive. Après avoir notamment déjà finalisé depuis plusieurs mois les arrivées du troisième ligne palois Giovanni Habel-Kuffner, du demi de mêlée clermontois Morgan Parra et du talonneur lyonnais Mickael Ivaldi, le club parisien poursuit son recrutement pour la saison prochaine.

Le club présidé par Hans-Peter Wild a bouclé les signatures des Biarrots Lucas Peyresblanques et Mathieu Hirigoyen comme l’a confirmé ce vendredi après-midi le président du club basque Jean-Baptiste Aldigé sur les réseaux sociaux après avoir finalisé le dossier. Un accord financier a été trouvé ces dernières heures entre le Biarritz Olympique et le Stade Français qui devra s’acquitter d’une très grosse indemnité pour racheter ces deux contrats. La somme d’un million d’euros est évoquée.

Face à la future descente en Pro D2 et au conflit avec la Municipalité de Biarritz, qui a décidé de couper l’eau voilà quelques semaines puis l’électricité à partir du mois de juin, le BO a décidé de se séparer de ses éléments les plus "bankable". Les deux ont signé un contrat de trois ans.

Bientôt au tour de Francis Saili ?

Le talonneur de 24 ans et le troisième ligne de 23 ans, très bons avec le club basque, sont considérés comme deux très grands talents en devenir. Le premier a joué 8 matchs cette saison (ndlr : il avait été écarté des terrains plusieurs mois en raison d'une rupture de l'ischiojambier), le second en a disputé 25 au total. Leurs performances avec le dernier du Top 14 ont régulièrement été de haut niveau. Peyresblanques a même été promu capitaine vendredi en Challenge européen contre les Wasps.

Pour Paris, c’est évidemment une double excellente nouvelle d’un point de vue sportif. Et ce n’est peut-être pas terminé. Car, comme révélé mardi, l’équipe entrainée par Gonzalo Quesada s’intéresse fortement à un autre Biarrot, dans les lignes arrières cette fois, en la personne de Francis Saili. Le centre international néo-zélandais (31 ans, 2 sélections avec les All Blacks), également suivi par Clermont et Lyon, pourrait ainsi remplacer Waisea, en partance pour Toulon. Avec, là aussi, une indemnité financière à verser au BO.