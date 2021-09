Barça: le 10 de Messi finalement récupéré par Fati

Le FC Barcelone annonce ce mercredi que sa jeune pépite, Ansu Fati, portera le numéro 10 après le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain.

Depuis le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, la question était en suspens. Le Barça allait-il réattribuer son numéro 10 ? Et si oui, quel joueur endossera cette lourde responsabilité ?

Ce mercredi, le club catalan a levé le doute puisqu’il a décidé d’attribuer ce numéro 10 à Ansu Fati, nouvelle pépite formée à la Masia. Il y a quelques jours, Sport annonçait que le Barça ne souhaitait plus attribuer le numéro 10 mais il n'est pas possible de retirer définitivement un numéro en Liga. Le règlement impose aux clubs d'inscrire les joueurs de son effectif professionnel avec les numéros allant de 1 à 25.



Les Blaugrana ont donc pris la décision d’offrir ce numéro 10 tant convoité à un joueur issu de son centre de formation. Ansu Fati, attaquant de 18 ans, est considéré comme un grand espoir au sein de la direction du FC Barcelone. Avant lui, Ronaldinho, Rivaldo et donc la Pulga ont notamment eu le 10 dans le dos durant leur passage en Catalogne.

En délicatesse avec son genou

Depuis novembre 2020, l’international Espagnol est en délicatesse avec son genou. Ansu Fati a subi de nombreuses interventions chirurgicales qui l’ont éloigné des terrains plusieurs mois. Le 24 août dernier, il a participé à l’entraînement collectif pour la première fois depuis sa blessure au ménisque.



Intégré au groupe professionnel en 2019, Ansu Fati compte 31 matchs de championnat d’Espagne pour 11 buts marqués. Il pourrait faire son retour dans le groupe après la trêve internationale, son équipe se déplace sur la pelouse du FC Séville, le samedi 11 septembre pour le compte de la quatrième journée de Liga.