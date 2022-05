Barça: l'effrayant KO d'Araujo lors de la victoire contre le Celta

Lors de la victoire 3-1 du Barça face au Celta mardi soir en Liga, le défenseur uruguayen Ronald Araujo a été évacué du terrain par ambulance après une collision à la tête avec son coéquipier Gavi. Le premier diagnostic fait état d'une commotion.

Un but de Memphis Depay (30e) et un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (41e, 48e) ont offert mardi soir en Liga la victoire 3-1 au FC Barcelone face au Celta de Vigo, qui a dû se contenter du 18e but de la saison en championnat de Iago Aspas.

Le champion du monde français Ousmane Dembélé s'est aussi distingué, en délivrant ses 12e et 13e passes décisives de la saison, de quoi permettre aux Catalans de conforter leur deuxième place. Mais ce match de la 36e journée de Liga a également été marqué par l'inquiétante sortie sur blessure de Ronald Araujo.

Erratique pendant quelques secondes

Le défenseur uruguayen du Barça, 23 ans, a dû céder sa place en seconde période, après un choc tête contre tête avec son coéquipier Gavi à la 60e minute. Après la collision, le jeune milieu de terrain espagnol est immédiatement resté au sol. Mais Araujo, lui, a repris sa course comme si de rien n'était, avant de finalement s'écrouler quelques secondes plus tard, de manière pour le moins effrayante.

Xavi rassuré

Une ambulance a dû entrer sur le terrain pour évacuer le joueur au plus vite et le transporter vers l'hôpital le plus proche. Clément Lenglet s'est occupé de le remplacer sur la pelouse quelques minutes plus tard.

Selon les premiers examens effectués et communiqués par le FC Barcelone avant même la fin de la rencontre, Ronald Araujo souffre d'une commotion cérébrale. Des examens supplémentaires doivent toutefois être menés à l'hôpital.

"Le médecin nous a dit qu'il était conscient", a déclaré l'entraîneur catalan Xavi, rassuré. "Il va passer la nuit à l'hôpital, a-t-il ajouté. Mais il n'y a rien d'autre, il va bien".