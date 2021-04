Barça: le conseil de Suarez à Messi pour son avenir

Interrogé par la télévision espagnole, Luis Suarez a donné son avis sur l'avenir de Lionel Messi: selon lui, l'Argentin doit rester au Barça.

Invité à partir du Barça l'été dernier pour rejoindre l'Atlético, après six ans de bons et loyaux services, Luis Suarez continue tout de même de suivre de près l'actualité du club catalan et conserve, dans le vestiaire blaugrana, quelques proches. Notamment un certain Lionel Messi, l'un de ses meilleurs amis.

Alors que le contrat de l'attaquant argentin se terminera le 30 juin, et que son avenir est toujours incertain, son ancien coéquipier a pris position dans une interview à la chaîne espagnole TV3: selon Suarez, Messi ne doit pas quitter son club de toujours.

"Je ne l'imagine pas autre part qu'au Barça"

"Si Messi me demande mon avis, en tant qu'ami je lui dirais que je ne l'imagine pas autre part qu'au Barça, ça ne lui conviendrait pas", explique l'Uruguayen, en précisant évidemment que "la décision lui revient".

Et Suarez d'évoquer la fin de carrière de la Pulga: "La meilleure chose pour lui serait de faire ses trois, quatre, cinq ou six dernières années dans le club où il a été le plus heureux. Le Barça est le club qui lui a tout apporté, et auquel il a tout donné."

Sur le départ du FC Barcelone l'été dernier, mais retenu par le club catalan, Lionel Messi est régulièrement annoncé dans le viseur du PSG. Mais l'hypothèse d'une prolongation est de plus en plus forte, dans la mesure où l'ancienne direction - avec qui il était en conflit - est partie, et où le Barça a redressé la barre sur un plan sportif. S'ils s'imposent ce jeudi soir contre Grenade, les hommes de Ronald Koeman prendront d'ailleurs les commandes du championnat devant l'Atlético et le Real Madrid.