Mercato: Messi aurait déjà confié au Barça son souhait de rester

En Espagne, la télévision TVE affirme que Lionel Messi a fait savoir au Barça qu'il souhaitait rester et donc prolonger son contrat.

Et si Lionel Messi restait au Barça? La télévision publique espagnole TVE a diffusé jeudi une information allant dans ce sens. Comme le rapporte Mundo Deportivo, la chaîne affirme que le sextuple Ballon d'or a fait part au club de son désir de rester. Il souhaiterait donc prolonger son contrat, qui expire au 30 juin 2021.

Cela s'ajoute à l'information diffusée la veille par la télévision catalane TV3, affirmant que Jorge Messi, père et agent du joueur, s'était tout récemment entretenu avec le nouveau président Joan Laporta. Une réunion qui traduirait le réchauffement des relations entre le clan argentin et le club, qui songerait par ailleurs à recruter le crack argentin Erling Haaland pour offrir un peu plus de garanties sportives à sa superstar.

Le PSG à l'affût

En dépit de tous ces échos de la presse espagnole, le Barça va devoir être habile dans ce mercato s'il souhaite se renforcer et conserver Leo Messi, alors que les comptes sont secoués par la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. C'est d'ailleurs en insistant sur ce contexte difficile que le journaliste brésilien Marcelo Bechler, connu pour avoir annoncé en premier le transfert de Neymar en 2017, a affirmé mardi que le Paris Saint-Germain avait proposé deux ans de contrat avec des termes économiques très alléchants.

En fin de contrat, Lionel Messi a la possibilité de signer dans le club qu'il souhaite pour la saison prochaine depuis le 1er janvier. Avant que la chaîne TVE ne s'avance ce jeudi, les médias espagnols assuraient que le numéro 10 n'avait aucune intention de prendre la moindre décision avant la fin de la saison. Celle-ci s'annonce palpitante pour le Barça, qui a encore six matchs à jouer et qui peut encore prétendre au titre de champion d'Espagne.