Mercato: les priorités du Barça cet été

Toujours en course pour le titre en Liga, le FC Barcelone va aussi se pencher sur le mercato estival et a déjà établi ses priorités. D'après les informations de RAC1, les chantiers principaux du club barcelonais se situeront en attaque, en parallèle de la situation contractuelle de Lionel Messi à gérer.

La prochaine fenêtre estivale des transferts promet d'être agitée au FC Barcelone. Fraîchement élu à la tête du club catalan, Joan Laporta aura plusieurs dossiers chauds à gérer, avec comme priorité de réussir à conserver Lionel Messi dans ses rangs.

>> Les infos mercato en direct

D'après les informations de RAC1, le mercato d'été du Barça commence peu à peu et se dessiner et le club culé a déjà établi ses priorités pour se renforcer. La radio généraliste catalane rapporte qu'avec l'arrivée prochaine d'Eric Garcia (Manchester City), Samuel Umtiti est plus que jamais poussé vers la sortie.

Le retour du jeune défenseur espagnol, en fin de contrat avec Manchester City, devrait sceller l'avenir du champion du monde français, en grande difficulté en Catalogne. Le FC Barcelone compte se séparer de l'ancien lyonnais et sera à l'écoute des offres à son sujet cet été.

Cela devrait vraisemblablement être le seul chantier défensif tandis que le Brésilien, Emerson, est attendu à Barcelone à l'issue de la saison. Le latéral droit est actuellement prêté au Betis, club qui partage ses droits économiques avec le Barça.

Aucune arrivée prévue au milieu, Koeman veut faire confiance aux jeunes

Dans l'entrejeu, aucune arrivée n'est prévue à Barcelone. Ronald Koeman est satisfait du rendement de ses joueurs et de l'émergence de plusieurs jeunes, dont Ilaix Moriba. Le jeune Nico Gonzalez devrait rapidement monter avec l'équipe première et est aussi attendu au tournant la saison prochaine.

Ces dernières années, le FC Barcelone n'est nettement renforcé au milieu de terrain avec les arrivées de Frenkie de Jong ou encore Miralem Pjanic. Le jeune Pedri est devenu une pièce maîtresse du système de Ronald Koeman, d'où la volonté du club culé de ne pas vouloir spécialement se renforcer dans ce secteur.

Depay ou Agüero, le Barça réfléchit aux deux

Avec le départ de Luis Suarez vers l'Atlético de Madrid l'été dernier, le FC Barcelone a perdu un grand buteur dont il n'a pas réussi à pallier le départ. L'équipe de Ronald Koeman souhaite remédier à cela en faisant venir une nouvelle pointure offensive.

En parallèle de la situation contractuelle de Lionel Messi dont la prolongation est une priorité, le club catalan lorgne Memphis Depay et Sergio Agüero, tous deux en fin de contrat respectivement avec l'Olympique Lyonnais et Manchester City.

Le FC Barcelone a du mal à choisir quel profil serait le plus adapté aux besoins de l'équipe et pourrait décider de faire venir les deux en cas de départ de Martin Braithwaite. Toujours selon les informations de RAC1, si l'ancien Toulousain quittait le Barça cet été, le club présidé par Joan Laporta pourrait alors s'offrir Memphis Depay et Sergio Agüero pour venir compléter un secteur offensif de feu.