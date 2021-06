Barça: le nouveau maillot, inspiré de l'écusson, officiellement présenté

Le Barça a dévoilé son nouveau maillot pour la saison 2021-2022, inspiré de son propre blason.

La présentation d’un maillot de football est toujours un événement. Pour son maillot domicile de la saison 2021-2022, le Barça s’est inspiré des éléments qui figurent sur son propre écusson (la forme actuelle du blason correspond à une évolution apportée en 2002), à commencer par les motifs, tous reconnaissables et réinterprétés pour apparaître sur la tunique rouge et bleu d’un maillot qui devrait faire parler.

En vente sur le site du Barça le 16 juin

"Sur la partie frontale, à la hauteur de la poitrine, les supporters trouveront la Croix de Sant Jordi, patron de Barcelone, et la Senyera, le drapeau catalan. Sur la partie inférieure, le maillot conserve les bandes blaugrana, avec un nouveau style", peut-on lire sur le site officiel du club blaugrana. L’écusson du Barça est préservé dans ses couleurs originelles, tandis que le drapeau de la Catalogne figure sur le maillot, dans le dos, au niveau de la nuque.

Le Barça précise que le maillot sera en vente le 16 juin en exclusivité sur le site e-commerce du club et dans les Barça Stores du Passeig de Gracia et de l'aéroport, à Barcelone, à la Roca Village et au Camp Nou. Pour les autres, il faudra patienter au moins jusqu'au 21 juin.