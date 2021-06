Le mercato en direct: un club anglais très intéressé par Vieira

A l'heure où l'Europe et le monde du football est soulagé pour Christian Eriksen, l'actualité du mercato estival reste toujours aussi riche. Officialisé par le PSG, Georginio Wijnaldum a justifié son choix alors que Gianluigi Donnarumma est toujours espéré.

Parmi les gros dossier de l'été, l'avenir de Kylian Mbappé demeure toujours aussi incertain et engendre de nombreuses rumeurs. Un joueur de l'équipe de France fait aussi l'actualité puisque Kingsley Coman veut quitter le Bayern Munich. En Catalogne, la signature de Memphis Depay semble plus proche que jamais et le Barça a même mis en vente, par erreur, le maillot de l'attaquant néerlandais.