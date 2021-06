Liga: le Real Madrid dévoile son nouveau maillot domicile, avec du bleu et de l'orange

Le Real Madrid a présenté ce mardi son maillot domicile pour la saison 2021-2022. Une tunique blanche, avec des touches de bleu et d’orange, que les partenaires de Karim Benzema arboreront à partir de cet été.

C’est la grande période des présentations de maillots. Et c’est au tour du Real Madrid de s’y coller. Le club merengue a dévoilé ce mardi sa tunique domicile pour la saison 2021-2022. Fidèle à ses traditions, le Real évoluera en blanc devant ses supporters. Mais le nouveau maillot comporte également des touches de bleu et d’orange au niveau du col et des manches.

Les bandes Adidas sur les bras et le sponsor principal sont également bleus. Des références au stade Santiago Bernabeu sont présentes sur la tunique, qui comprend un graphique en spirale inspiré de la fontaine de Cybèle, un célèbre monument au cœur de Madrid.

Des matériaux recyclés haut de gamme

Karim Benzema, Marcelo, Eden Hazard, Ferland Mendy, Marco Asensio et des joueuses de l’équipe féminine ont pris la pose pour présenter ce nouveau kit domicile.

Le Real précise dans un communiqué que les maillots sont fabriqués avec des matériaux recyclés haut de gamme et une technologique qui permet de réguler la température du corps durant l’effort. Ils sont déjà disponibles dans les boutiques officielles du club et seront mis en vente partout ailleurs à partir de la semaine prochaine.