Barça: le salaire très bas de Daniel Alves dévoilé par la presse espagnole

Sans contrat depuis l’été dernier et la fin de son parcours à Sao Paulo, Daniel Alves a rejoint le Barça cette semaine. Pour un salaire très bas compte tenu des émoluments habituels au FC Barcelone.

C’est la première signature de la nouvelle ère Xavi au Barça. Et elle a de quoi étonner. A 38 ans et sans contrat depuis la fin de son bail au Sao Paulo, Daniel Alves se dirigeait vers une fin de carrière. Mais une dernière mission lui est désormais possible au FC Barcelone, avec l’aval du nouvel entraîneur catalan.

Une nouvelle aventure qu’il pourra entamer sur le terrain à partir de janvier, lui qui a déjà porté le maillot blaugrana entre 2008 et 2016. Période durant laquelle il a remporté trois Ligue des champions et cinq championnats d’Espagne.

Une clause étonnante pour Alves

Un retour dont l’argent n'est pas la principale motivation. Selon la Vanguardia et confirmé par Marca, Daniel Alves a accepté un salaire annuel de 155 000 euros. Soit un revenu d’un peu moins de 13 000 euros par mois. Une somme très basse dans la grille salariale du Barça.

Daniel Alves a signé jusqu’au terme de la saison actuelle, mais pourra prolonger son contrat d’une saison. Un bail accompagné d’une clause libératoire étonnante portée à 100 millions d’euros.