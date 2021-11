Barça: Alves aurait une grosse clause libératoire dans son contrat

Selon les informations de Rac1, le Barça aurait glissé une clause libératoire de 100 millions d’euros dans le contrat de Daniel Alves (38 ans), qui court jusqu’à la fin de la saison.

Le FC Barcelone ne prend plus aucun risque dans la confection des contrats de ses nouveaux joueurs. Selon la radio catalane Rac1, le Barça aurait inséré une clause libératoire de 100 millions d’euros dans le bail signé avec Daniel Alves (38 ans). Un montant exorbitant pour un joueur en fin de carrière qui vient de rejoindre le club gratuitement.

Le latéral droit s’est engagé pour une saison avec son ancien club mais pourrait étendre son aventure d’un an supplémentaire. Il a effectué de gros efforts pour revenir en Catalogne et jouera "quasiment gratuitement" selon les échos de la presse espagnole. Son salaire devrait en fait varier selon ses performances et celles de l’équipe.

"Il faut reconstruire le club"

"C'est un honneur et un plaisir de porter à nouveau le maillot du Barça, a-t-il lancé, mercredi, lors de sa présentation devant 10.000 personnes au Camp Nou. J'ai vécu les plus belles choses dans ce club. Nous sommes plus qu'un club et c'est pour ça que je suis ici."

"Dans les vestiaires, il y a des très jeunes qui ont hâte de marquer l'histoire de ce club, a-t-il ajouté. Nous, qui avons plus de kilométrage, devons nous associer à eux et transformer le Barça. Le défi est grand mais le désir est plus. Il faut reconstruire le club."

Alves a quitté le club en 2016 après y avoir passé huit ans et décroché 23 titres. Depuis son départ, il a porté le maillot de la Juventus (2016-2017), du PSG (2017) et de Sao Paulo (2019-2021), qu’il a quitté en septembre dernier.