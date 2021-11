FC Barcelone: un départ officialisé après le retour de Xavi

Depuis plusieurs jours, le départ du directeur sportif du FC Barcelone Ramon Planes était pressenti. Ce mardi, le club catalan a annoncé qu’un accord pour résilier le contrat du dirigeant a été trouvé.

Arrivé en 2018 dans la peau de l’assistant d’Eric Abidal au FC Barcelone, Ramon Planes, qui était jusqu’à aujourd’hui le directeur sportif du club, a quitté le neuvième de Liga. Pressenti pour un départ depuis l’arrivée de Xavi au poste d’entraîneur, ce mouvement a été officialisé par le club: "Le FC Barcelone et Ramon Planes sont parvenus à un accord pour la résiliation du contrat qui liait les deux parties jusqu'au 30 juin 2022, à la demande du secrétaire technique jusqu'alors du club".

Considéré comme un élément majeur dans les arrivées de Ronald Araujo et Pedri, l’Espagnol désirait partir du Barca depuis plusieurs jours. Sur son site, la formation espagnole a remercié son ancien dirigeant: "Le club exprime publiquement sa gratitude à Ramon Planes pour son engagement, son professionnalisme et sa contribution tout au long de ces dernières années, et lui souhaite bonne chance et de nouvelles réalisations à l’avenir".

Quel avenir pour Ramon Planes ?

Apprécié par le président Joan Laporta, l’ancien directeur sportif du neuvième de Liga désirait selon Mundo Deportivo avoir le temps d’étudier les offres qu’il a reçues. Mais aussi, celles susceptibles d’arriver dans les prochains jours. Reste à savoir où l’Espagnol rebondira et qui le FC Barcelone engagera pour remplacer son ancien dirigeant.