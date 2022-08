Barça: les dirigeants catalans demandent une baisse de salaire à Piqué et Busquets

D’après la presse espagnole, les dirigeants du Barça ont rencontré Gerard Piqué et Sergio Busquets ce mercredi pour discuter d’une réduction de salaire.

Alors qu’ils se démènent toujours pour se débarrasser de l’encombrant salaire de Frenkie de Jong, les dirigeants du Barça activent un nouveau levier pour faire des économies. Et cette fois, l’état-major Blaugrana compte sur l’attachement au club de deux historiques.

Selon Gerard Romero, les dirigeants catalans ont rencontré Gerard Piqué ce soir dans un restaurant de Barcelone afin de discuter avec lui d’une réduction de salaire. D’après Sport, le défenseur central n’est pas le seul à être concerné par cette demande, puisque Sergio Busquets et son agent ont également eu une réunion avec les dirigeants du Barça pour évoquer un effort financier.

Une bouffée d'oxygène pour le Barça

En parallèle, le dossier Frenkie de Jong est toujours en stand-by. Plus que son rendement, c’est le salaire très élevé du joueur qui oblige la direction catalane à lui chercher une porte de sortie. Un revenu qui, conformément au contrat signé à son arrivée, a encore sensiblement augmenté pour cette troisième saison chez les Blaugrana. Et dépassé les limites que le club, longtemps dans le rouge sur le plan financier, s’impose désormais. Piqué et Busquets, deux rescapés du glorieux Barça, pourraient offrir au club catalan une petite bouffée d’oxygène.