Barça: les plus gros salaires du vestiaire révélés, Umtiti très haut dans le classement

La chaine catalane Esport3 a révélé les plus gros salaires des joueurs du FC Barcelone, jeudi soir. Les trois capitaines Gerard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba sont en tête, mais Samuel Umtiti est aussi très bien placé.

Une nouvelle fuite au Barça. Après le mirobolant salaire de Lionel Messi dévoilé en janvier 2021, la chaîne catalane Esport3 a révélé ceux de l’effectif actuel, jeudi. Les trois capitaines apparaissent en haut du classement avec Gerard Piqué en tête avec un salaire annuel brut de 28 millions d’euros. Le média rappelle que le joueur avait consenti à une baisse de salaire afin de permettre l’enregistrement des nouvelles recrues l’été dernier. Mais il a récupéré l’intégralité de ses émoluments par le biais d’une prime de fidélité.

Avec 23 millions d’euros annuels, Sergio Busquets le suit et devance Jordi Alba (20 millions). Le latéral gauche est talonné de très près par Samuel Umtiti (également 20 millions d’euros annuels). Les gros émoluments du Français rapportés à son temps de jeu quasi nul (un match cette saison) expliquent le forcing du club catalan à se séparer de ses services lors du mercato hivernal alors qu’il lui reste encore un an et demi de contrat.

Vingt millions pour Umtiti, douze pour Dembélé

Philippe Coutinho est poussé vers la sortie pour les mêmes raisons. Le Brésilien touche 16 millions d’euros mais pourrait prochainement prendre la direction d’Aston Villa pour se relancer sous les ordres de Steven Gerrard, son ancien équipier à Liverpool. Le gardien Marc-André ter Stegen est payé 14 millions d’euros chaque saison, un peu plus mieux qu’Ousmane Dembélé (12 millions d’euros) et Sergi Roberto (12 également). En pleine crise économique, le club tente d’alléger certains gros salaires même si l’opération a déjà débuté l’été dernier avec les départs de Messi au PSG (135 millions d’euros annuels) et Antoine Griezmann à l’Atlético (21 millions d’euros).

Le club travaille depuis de longs mois pour prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé en revoyant son salaire fixe à la baisse. Mais l’entourage du Français ne se presse pas et pourrait privilégier un départ libre en juin prochain, gratuitement mais avec une belle prime à la signature.