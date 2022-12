Coupe du monde 2022: Lewandowski explique le scénario fou de la finale par la date du Mondial

Robert Lewandowski considère que le calendrier de la Coupe du monde au Qatar, en novembre et en décembre, soit en plein milieu de la saison des clubs, a permis aux Français et aux Argentins d'être beaucoup plus frais pour la finale.

Et si la Coupe du monde en pleine saison était le point positif majeur de cette édition 2022 au Qatar? Pour Robert Lewandowski, le spectaculaire scénario de la finale France-Argentine s'explique en grande partie par le calendrier (20 novembre-18 décembre). L'attaquant polonais juge que les joueurs étaient beaucoup plus frais par rapport aux éditions passées qui se déroulent au terme de saisons longues et éprouvantes.

"C'était l'une des meilleures finales de l'histoire, constate-t-il dans une interview en anglais. Je pense que c'était probablement parce que la finale a eu lieu en pleine saison. Avant la Coupe du monde, tout le monde, moi y compris, pensait que ça allait être compliqué. (...) Normalement, la finale est en juin ou juillet. Après 70-75 minutes, le rythme diminue. Mais cette fois, presque tous les joueurs faisaient preuve d'une grande intensité, de beaucoup de qualité. Bien sûr, ils ont fini fatigués, mais à cause du match, pas à cause de la saison. C'est une différence énorme".

Retour à l'été pour 2026

Il est prévu que la prochaine Coupe du monde, en 2026 au Mexique, aux États-Unis et au Canada, avec un calendrier classique, c'est-à-dire en juin et juillet. Avec le format qui passe à 48 équipes, les finalistes dervont disputer un match en plus, à savoir un seizième de finale.

Pour le Mondial 2030, la FIFA n'a pas encore attribué l'organisation. L'une des candidatures regroupe l'Égypte, la Grèce et l'Arabie saoudite. Compte tenu des conditions climatiques en été dans cette région du monde, le retour du calendrier novembre-décembre pourrait être à l'étude.