Après le sacre de l'Argentine en Coupe du monde, Messi est-il définitivement le meilleur joueur de l'histoire?

Sept fois Ballon d'or, titré à des dizaines de reprises en club et déjà vainqueur de la Copa America, Lionel Messi a remporté ce dimanche avec l'Argentine le dernier trophée qui lui manquait, le plus beau de tous: la Coupe du monde. De quoi devenir le GOAT?

Il l'a soulevée avec un accoutrement dont on pourra questionner l'utilité, mais il l'a soulevée: à 35 ans, Lionel Messi a enfin remporté ce dimanche la Coupe du monde avec l'Argentine, en dominant la France en finale (3-3, 4-2 tab). Après quatre Ligues des champions, dix titres en Liga, un en Ligue 1, ou encore une Copa America, le génial numéro 10 a décroché un 41e trophée, le plus prestigieux de sa longue carrière. Auxquels, bien sûr, il faut ajouter ses sept sacres au Ballon d'or.

Très vite après cette finale au cours de laquelle il a signé un doublé, des "GOAT" (Greatest of All Time) ont fleuri sur les réseaux sociaux au sujet de la Pulga. De quoi relancer, peut-être une bonne fois pour toutes, l'éternel débat: Lionel Messi est-il désormais le meilleur joueur de l'histoire ?

Maradona égalé, Cristiano Ronaldo dépassé ?

Pour ses admirateurs, ses adorateurs, même, la réponse est évidente depuis longtemps. Pour d'autres, ce n'était pas le cas. Avant cette Coupe du monde, Messi n'était pas considéré par une partie des fidèles de l'Albiceleste comme le meilleur joueur de l'histoire de l'Argentine. Car avant lui, il y a eu "Dieu": Diego Maradona.

Avec le titre suprême en poche, comme Maradona en 1986, Lionel Messi s'assure - au moins - le même statut que l'ancien joueur du Napoli au pays. Et avec une compétition remarquable sur un plan personnel, il prend également un net ascendant sur son rival générationnel Cristiano Ronaldo, qui a sans doute laissé passer sa dernière chance avec le Portugal.

"On pourrait croire qu'on dit que Messi est le plus grand de l'histoire parce que nous sommes argentins, lançait déjà le sélectionneur Lionel Scaloni mardi soir, après la qualification obtenue pour la finale. Mais je crois qu'il n'y a aucun doute. J'ai la chance de l'entraîner et de le constater. C'est émouvant. Chaque fois qu'on le regarde, il provoque quelque chose chez ses partenaires. Pas seulement les Argentins. C'est une chance et un privilège."

Car du début du Mondial, avec une surprenante défaite argentine contre l'Arabie saoudite (2-1), jusqu'à la fin, Messi a été performant au Qatar. Désigné meilleur joueur du tournoi, il y a inscrit sept buts et fait trembler les filets en phase de poule, en huitième, en quart, en demie, et en finale. Du jamais-vu. Du jamais accompli.

Le meilleur sportif de l'histoire ?

"Nous ne verrons plus jamais un joueur comme Messi", a écrit l'international anglais Declan Rice après la finale. Et son compatriote James Maddison de développer: "Pour ceux qui connaissent le football, sachez que le résultat de ce soir n'a pas déterminé si Messi est le meilleur joueur de tous les temps ou non. Mais je suis si heureux qu'il ait gagné pour les gens qui pensaient qu'il y en avait besoin. Maintenant, il n'y a plus de débat."

Les plus anciens seront sans doute moins catégoriques, et citeront évidemment le nom du Brésilien Pelé, seul joueur triple champion du monde et auteur de plus de 1000 buts en carrière (Messi en est à plus de 800). Un Pelé qui n'a toutefois jamais joué dans un club européen, où le niveau est le plus relevé. Et où Messi n'a eu de cesse de briller.

Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool reconverti comme consultant respecté outre-Manche, a livré ce dimanche soir son top 5. Messi y est premier, devant Maradona, devant Pelé, Ronaldo, Zidane et le monde entier. Personnage extrêmement suivi aux Etats-Unis, le Youtubeur-boxeur Jake Paul a même élargi le débat. "C'est difficile à admettre en tant qu'Américain, mais Messi est peut-être le plus grand sportif de tous les temps, a-t-il écrit. Il est le meilleur buteur hors penalties de l'histoire, le meilleur passeur décisif de l'histoire. Dans un sport qui compte plus de pratiquants que n'importe quel autre."