Barça: Laporta refroidit tout le peuple catalan sur Messi

Joan Laporta a écarté jeudi l’hypothèse de d’un retour de Lionel Messi à Barcelone à la fin de la saison. Le président catalan a jugé irréalisable l’arrivée de l’Argentin en raison des difficultés économiques récentes de son club.

Lionel Messi ne sera pas là pour affronter Strasbourg, mercredi prochain au Parc des Princes, lors de la 16e journée de Ligue 1. Tout juste sacré champion du monde au Qatar, l’attaquant de 35 ans a pris quelques jours de repos pour récupérer et savourer chez lui à Rosario en Argentine. Mais que les supporters du PSG se rassurent, 'La Pulga' semble bien partie pour prolonger l’aventure en France.

En plus d’un accord de principe avec Paris pour une année de contrat supplémentaire, le septuple lauréat du Ballon d’or a vu jeudi le Barça sortir de la course à sa signature. Le président catalan Joan Laporta s’est montré assez clair à ce sujet.

Laporta: "On ne peut générer de telles attentes"

Malgré la possibilité de le recruter libre en juin prochain, Barcelone ne va pas tenter sa chance pour Lionel Messi. Son retour au sein de l’entité blaugrana est une utopie.

"J'adorerais qu’il revienne au Barça, j'en serais ravi, a expliqué le dirigeant auprès des médias du club. Mais on ne peut pas générer de telles attentes."

Avant de préciser dans des propos relayés par le Mundo Deportivo: "C’est un joueur du PSG, il a gagné la Coupe du monde et cela a réjoui les Culés parce que c’est un titre qui lui résistait et il le mérite. Mais je ne veux pas créer d’attentes qui sont très difficiles (à combler) en ce moment."

Le Barça n’a pas les moyens de recruter Messi

Malgré un gros recrutement lors du mercato estival, avec les arrivées de Robert Lewandowski ou de Jules Koundé et Raphinha, le Barça reste dans le dur sur le plan économique. Les différentes palancas ont permis de faire rentrer des liquidités mais n’autorisent pas le Barça à faire des folies.

"Les palancas ont été activées pour sauver le club et bâtir une équipe plus compétitive. Mais la Liga a établi certaines limites, a encore estimé Joan Laporta. Il est possible de faire une opération, seulement pour améliorer les finances du club, pas pour des transferts."

Relancé sur l’idée de nouvelles levées d’argent pour favoriser le retour de Lionel Messi, le président blaugrana s’est montré ferme. La question de l’Argentin n’a été abordée que lors de discussion informelles avec les médias

"Messi est le meilleur de tous les temps, c’est devenu joueur au Barça et je suis convaincu que son cœur est culé, a finalement lancé Joan Laporta Nous l'avons comme référence parmi les culés et il sera toujours lié au Barça." Avant de conclure sur un hypothétique retour: "On aimerait beaucoup, mais il faudra voir, parce que maintenant c'est un joueur du PSG."