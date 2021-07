Barça: Messi est "le favori pour le Ballon d’Or" selon Koeman

Même si Lionel Messi n’est plus sous contrat avec le FC Barcelone, son ex et peut-être futur entraîneur Ronald Koeman voit l’Argentin remporter le Ballon d’Or en fin d’année. Ce serait le septième de la carrière de l’Argentin.

Est-ce une façon de le convaincre de prolonger au Barça ? Il y a longtemps que Lionel Messi n’a plus besoin qu’on lui fasse les yeux doux pour décider de la suite de sa carrière. Il n’empêche, alors que la star argentine est libre depuis l’expiration de son contrat au Barça, Ronald Koeman, son ancien entraîneur, est toujours dithyrambique à son sujet.

La cote d’amour du sextuple Ballon d’Or n’a pas chuté malgré la saison décevante des Blaugrana. Elle est même remontée en flèche à l’issue de la Copa America, remportée le week-end dernier par l’Albiceleste face au Brésil. Un tournoi que Messi, meilleur buteur, meilleur passeur et meilleur joueur, a survolé haut la main même s’il est resté muet en finale (1-0, but de Di Maria).

"Il a montré qu'il était le meilleur joueur du monde"

A 34 ans, l’Argentin reste donc au sommet et attire toujours autant les louanges de son ex-coach qui parle comme si son joueur était toujours dans son effectif : "Il est essentiel pour l'équipe, a commenté Koeman sur le site du Barça. C'est le modèle à suivre et notre capitaine. Son efficacité a été incroyable et il a montré qu'il était le meilleur joueur du monde. Je sais l'envie qu'il avait de remporter la Copa América. Il a enfin réussi à soulever ce trophée et il est favori pour le Ballon d'Or après sa saison exceptionnelle." Lionel Messi compte déjà six Ballons d’Or en carrière. Le record.