Mercato: Paredes enterre la piste Messi au PSG

Dans un entretien avec ESPN, Leandro Paredes a abordé l'avenir de Lionel Messi. Si le milieu du PSG a souvent milité pour la venue de son compatriote, il a acté cette fois que la "Pulga" ne jouerait pas en Ligue 1 cette saison.

En fin de contrat le 30 juin dernier avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé ou trouvé un nouveau club. Si la presse espagnole s'accorde à dire que l'attaquant argentin continuera bien l'aventure en Catalogne, des rumeurs d'une arrivée au PSG ont animé ces derniers mois de mercato.

"Messi au PSG? Cela ne s'est pas produit"

De Leandro Paredes à Angel Di Maria en passant par Neymar, plusieurs joueurs du PSG ont même milité publiquement pour l'arrivée de Lionel Messi au PSG. Mais dans un entretien pour ESPN ce dimanche, Paredes a enterré la piste. "Il y avait beaucoup de discussions au club quand il est apparu que Leo pouvait venir à Paris. C'était un rêve d'imaginer qu'il pourrait être avec nous la saison prochaine, a admis le milieu argentin. Mais bon, cela ne s'est pas produit. J'espère qu'il aime où il joue."

Récent vainqueur de la Copa America face au Brésil de Neymar, Lionel Messi n'a pas encore été officiellement prolongé avec Barcelone. Ce vendredi, les médias espagnols annonçaient un accord de principe pour un nouveau contrat de 5 ans, avec tout de même une baisse de salaire à la clé.

"Un groupe fantastique", Paredes revient sur la victoire en Copa America

A 34 ans, Lionel Messi a enfin remporté un titre international avec l'Argentine, outre la médaille d'or olympique obtenue en 2008. Quelques instants après le succès en Copa America, la "Pulga" et Neymar discutaient ensemble dans le vestiaire. Une image qui a fait le tour du monde, montrant la belle complicité entre les deux joueurs. "Nous avons parlé beaucoup plus de la vie que du football ou de la finale en elle-même, a confié aussi Paredes, présent aussi lors de ses conversations d'après-match au Maracana. Nous avons parlé de ce que chacun de nous allait faire pendant les vacances. Mais de football, on n'en parle pas beaucoup."

Une chose est sûre: l'été aura marqué la sélection argentine, à l'image de Leandro Paredes, qui s'est tatoué le trophée de la Copa America sur sa jambe gauche. "C'était un groupe fantastique, avec des gens incroyables et des joueurs du plus haut niveau, a lâché Paredes sur son aventure de l'été. La vérité est que nous avons vraiment apprécié les 45 jours passés ensemble."