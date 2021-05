Barça: offre de prolongation, PSG… ce que Messi compte faire cet été

Selon la presse catalane, le FC Barcelone estime que Lionel Messi finira par prolonger son contrat cet été, mais pour cela, l’Argentin a besoin de garanties, sportives notamment.

La priorité absolue de Joan Laporta est de son conseil d’administration est d'obtenir la reconduction du contrat de Lionel Messi, dont l'aventure en Catalogne s'achèvera le 30 juin prochain si rien n'est fait. Le crack argentin de 34 ans, dont l'envie de s'en aller l'été dernier était la plus forte, s'est finalement engagé à écouter une offre barcelonaise après un déjeuner partagé avec son président, dans la foulée de son élection au printemps, rapporte le quotidien catalan Mundo Deportivo.

Comme expliqué par TV3 et confirmé par MD, l'offre en question serait un contrat de deux ans qui comprend une réduction de salaire et la garantie pour Messi de jouer un rôle au club, possiblement au sein de la direction sportive, après qu’il soit allé jouer en MLS. Le montant du contrat, qui reste à définir avec le père de Messi, serait payé en dix ans afin de rendre la somme plus supportable pour les caisses du club. Tout cela serait en plus accompagné d’une amélioration notable de l’effectif, la plus à même de convaincre l’Argentin.

Le Barça serait proche de contracter un prêt de 500 millions d'euros

Selon Mundo Deportivo, le club estime que Messi est plus habité par la volonté de rester que de partir. La confiance serait totale dans le sextuple Ballon d’or et son engagement envers le club. A tel point, toujours selon MD, que les dirigeants seraient plus que surpris par un départ de la star argentine. Mais le danger existe, et aux yeux des dirigeants, il est incarné par le PSG, donc les Barcelonais craignent qu’il passe à l’attaque en cas de départ de l’attaquant international Kylian Mbappé.

Dans l’entourage de Messi, cité par Mundo Deportivo, on assure que sa priorité, au-dessus de la question économique ou du confort de vie pour sa famille à Barcelone, est le projet sportif. Lionel Messi veut mettre toutes les chances de son côté pour gagner des titres importants lors des deux prochaines années, lui qui n'a pas gagné la Ligue des champions depuis 2015, et a échoué à remporter le championnat espagnol pour la deuxième année consécutive.

Le président Laporta a annoncé qu’il entreprendra cet été un renouvellement de l’équipe, mais pour cela, il aura aussi besoin de liquidités. Or, selon la Vanguardia, le club s’apprête à conclure un accord avec la banque Goldman Sachs pour refinancer sa dette à hauteur de 500 millions d’euros. De quoi parvenir à engager des moyens sur le marché des transferts pour satisfaire les exigences de Lionel Messi.