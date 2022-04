Barça: on en sait plus sur les travaux du Camp Nou, le gros projet a été validé

Le conseil municipal de Barcelone a autorisé la rénovation du Camp Nou à partir de juin prochain. Il se concentrera d'abord sur les premier et deuxième étages du stade. Le Barça jouera à l'Estadi Olímpic de Montjuïc lors de la saison 2023-2024, qui coïncidera avec la démolition du troisième étage du Camp Nou.

Lors d'une conférence de presse organisée à la mairie de Barcelone en compagnie de la maire de la ville, Joan Laporta a annoncé que le Barça avait obtenu l'approbation du permis de construire pour la rénovation du Camp Nou. Les travaux débuteront dès juin prochain, à l'issue de la saison.

Une saison au Camp Nou, puis 2023-2024 à Montjuïc

Le FC Barcelone devrait pouvoir continuer de jouer dans son enceinte lors de la saison 2022-2023, puisque les travaux se concentreront sur les premier et deuxième étages, la zone technologique, les abords du stade et l'urbanisation extérieure. La rénovation du troisième étage et du toit qui doit couvrir toute l'enceinte - en plus de contenir des écrans géants - attendra la saison 2023-2024, par prudence économique. Une décision prise après l'éclatement de la guerre en Ukraine et à la variation du cours des matériaux nécessaires aux travaux.

Une destruction qui implique une délocalisation au stade olympique de Montjuïc durant la totalité de la saison 2023-2024, permettant de faire la majorité du travail de rénovation. Au cours de la saison 2024-2025, des travaux seraient réalisés au stade, compatibles avec l'activité sportive et une capacité d'environ 50 %. Le nouveau Camp Nou devrait être achevé lors de la saison 2025-2026, sans qu'aucune date n'ait été donnée par Laporta pour le moment.

"Le Camp Nou sera la plus grande installation sportive"

Toujours en recherche de financement pour la fin du projet, le président du FC Barcelone a assuré que ces dépenses, budgetisées à 1,5 milliard d'euros et votées par les socios, n'empieterait pas sur le budget sportif. "Nous sommes maintenant très concentrés sur l'activation des leviers pour réactiver l'économie du club. Nous avons quatre leviers et nous en exécuterons un sous peu", a-t-il voulu rassurer.

"Le Camp Nou sera la plus grande installation sportive, de divertissement et de création au monde construite dans une ville, s'est ensuite targué Joan Laporta. Pour les citoyens de Barcelone et les résidents de Les Corts, nous serons une référence dans l'industrie, le divertissement et l'expérience." Le club se veut également suivre une démarche écologique, en faisant notamment installer 18 000 m2 de panneaux photovoltaïques sur le nouveau toit, dont l'énergie sera utilisée pour réduire la consommation de chauffage et de climatisation.