Barça: Piqué dénonce un entourage de Fati "non préparé"

Moins indiscutable qu’à ses débuts au FC Barcelone, Ansu Fati a vu son père pousser un gros coup de gueule en lui conseillant de quitter son club formateur. Dans un entretien à Mundo Deportivo, Gerard Piqué a relevé que bon nombre de familles voulant gérer leur enfant, ne sont souvent pas qualifiées pour les accompagner professionnellement.

Entre débuts flamboyants et blessures à répétition, Ansu Fati est passé par de nombreuses émotions au FC Barcelone. Si le talent du joueur de 20 ans est indéniable, les pépins physiques ont fait que l’Espagnol a peu à peu perdu sa place de titulaire indiscutable. Une situation loin de plaire à son père, Bori.

Dans des propos tenus à la Cadena Cope, celui-ci avait partagé sa "colère" contre club, tout en révélant avoir conseillé à Ansu de quitter le Barça. En réaction à ces paroles virulentes, Gerard Piqué, légende du club récemment retraitée, a confié à Mundo Deportivo, regretter que les joueurs ne s’entourent pas de professionnels qualifiés: "Comme vous n'êtes pas préparé, vous vous entourez de gens en qui vous avez confiance, de votre famille, qui n'est généralement pas préparée."

"Vous avez besoin d’une structure si vous avez un certain niveau"

Depuis plusieurs années, les familles des joueurs préfèrent souvent s’occuper de la carrière de leur fils. Mais Piqué estime que plus un footballeur gagne en niveau, plus il doit veiller à s’entourer de personnes aptes à le conseiller: "En général, votre père et votre frère n'ont pas étudié pour devenir des représentants et ils commencent à négocier avec des clubs sans être préparés (…) Vous devez vous mettre entre les mains de quelqu'un qui est préparé."

Après cette polémique, Fati a eu le mérite de répondre sur le terrain. Titulaire face à Elche, l’attaquant a répondu à la confiance de Xavi, en inscrivant un but, participant ainsi au large succès (4-0). Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Barça, il risque d’être compliqué pour les clubs intéressés, de convaincre les Catalans de se séparer de leur pépite.