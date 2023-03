Barça-Valence: Torres et Fati au coeur d'un penaltygate, Xavi calme le jeu

La victoire du Barça face à Valence (1-0) dimanche a été marquée par le penaltygate entre Ansu Fati et Ferran Torres. Ce dernier, désigné tireur numéro un en l'absence de Lewandowski et Kessié, a manqué sa tentative, ce qui n'a pas empêché les Catalans de s'imposer.

Le Barça s'est fait peur ce dimanche au Camp Nou. Mais les Catalans se sont imposés sur la plus petite des marges face à Valence lors de la 24e journée de Liga (1-0) et ce, malgré l'épisode du penaltygate entre Ansu Fati et Ferran Torres. Alors que les Catalans menaient 1-0 grâce à l'ouverture du score de Raphinha dans le premier quart d'heure, les hommes de Xavi ont obtenu un penalty peu avant l'heure de jeu pour une faute de main de Hugo Guillamon sur une frappe de Jules Koundé.

Une altercation a alors eu lieu entre Ferran Torres et Ansu Fati pour savoir qui allait se charger de transformer la sentence. Finalement, l'ancien attaquant de Manchester City a trouvé le poteau de Giorgi Mamardashvili.

Ferran Torres désigné numéro un en l'absence de Lewandowski et Kessié

Au coup de sifflet final, Xavi a tenu à mettre les choses au clair à propos de l'ordre des tireurs de penalty. "Il y a un ordre et celui qui a été choisi était Ferran, mais cela dépend aussi du ressenti des joueurs. Mais nous sommes le staff et c'est nous qui décidons", a rappelé l'entraîneur du Barça.

Depuis son arrivée, c'est Robert Lewandowski qui est désigné comme le tireur numéro un dans l'exercice. Selon Mundo Deportivo, le second est Franck Kessié, spécialiste de l'exercice. Mais l'ancien Milanais a débuté sur le banc dimanche et le tireur éventuel pour le match face à Valence - Ferran Torres - a été décidé quelques heures avant le coup d'envoi.

Même avec un penalty manqué, le Barça est sorti vainqueur de son duel face à Valence. Ce court succès, couplé au match nul du Real Madrid face au Betis (0-0), permet aux Calatans de compter neuf points d'avance sur leur rival à quatorze journées de la fin. Sans coupe d'Europe après l'élimination face à Manchester United en barrage de Ligue Europa, les coéquipiers de Ferran Torres filent vers un 27e titre de champion d'Espagne, le premier depuis 2019.