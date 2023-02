Barça: le reproche de Lewandowski à Fati après l’élimination contre Manchester United

Après la victoire et la qualification de Manchester United aux dépens du FC Barcelone jeudi en Ligue Europa, l’avant-centre catalan Robert Lewandowski a reproché à son partenaire Ansu Fati de lui avoir chipé un ballon de but dans le temps additionnel, rapporte AS ce vendredi.

Old Trafford, 93e minute d’un haletant Manchester United-Barcelone en barrage retour de Ligue Europa. Les joueurs de Xavi poussent pour égaliser à 2-2, un score qui serait synonyme de prolongation. Décalé sur le côté droit, Ferran Torres centre dans la surface de réparation des Red Devils. Une ultime banderille.

A la réception, Ansu Fati, trop juste au niveau du timing, envoie le ballon de la tête loin du but de MU. Dommage car Robert Lewandowski, placé juste derrière lui, semblait en meilleure position et avait même armé son coup de tête (voir photo ci-dessous).

MU-Barça : la tête de Fati qui a mis en colère Lewandowski © RMC Sport

Fati se serait excusé

Cette action, l’avant-centre polonais, auteur du premier but catalan sur penalty, n’a pas fini de la ruminer. Selon AS, le buteur barcelonais en a terriblement voulu à son équipier de lui avoir chipé cette balle de match. Surtout que ce n’était pas la première fois... Le média espagnol rapporte qu’il s’en est d’abord plaint, gestes à l'appui, auprès de Ferran Torres, lui expliquant qu’il était mieux placé pour conclure cette action. En colère, il a aussi craché son venin auprès de Jordi Alba.

Enfin, de retour dans le vestiaire, Robert Lewandowski s’est expliqué avec Ansu Fati. Sans se fâcher, il a rappelé au jeune attaquant espagnol (20 ans) que c’est la deuxième fois qu’il lui enlevait une occasion de but dans sa zone. Il lui a demandé d’être plus attentif, arguant que ces télescopages pouvaient nuire au rendement de l’équipe. Ansu Fati se serait excusé, ajoutant qu’il ne l’avait pas vu. Faute avouée...