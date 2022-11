Barça: Piqué part à la retraite… avec quatre matchs de suspension

Gerard Piqué, expulsé pour ses propos envers l'arbitre de la rencontre Osasuna-Barça le 8 novembre pour sa grande dernière avant la retraite, a écopé de quatre matchs de suspension. Également expulsé lors de cette rencontre, Robert Lewandowski est quant à lui suspendu pour les trois prochaines affiches du club catalan.

Il y a un certain panache à écoper d’une suspension de plusieurs matchs… en ayant déjà l’intention de ne plus jamais rechausser les crampons. Expulsé de la rencontre entre Osasuna et le FC Barcelone le 8 novembre dernier pour s’en être pris verbalement à l’arbitre alors qu’il était remplaçant, Gerard Piqué, parti à la retraite après cette rencontre, a écopé de quatre matchs de suspension, rapporte l’émission El Chiringuito.

Une suspension plus embarassante pour Lewandowski

Une fois la fin de la première période sifflée, le champion du monde 2010 était entré sur le terrain pour aller critiquer de vive voix les décisions de l'arbitre Gil Manzano. Sans cette exclusion, Gerard Piqué, qui a annoncé sa retraite à la surprise générale, aurait encore eu la possibilité de prendre part à son 617e match avec le Barça, trois jours après avoir dit au revoir au Camp Nou.

Pour Robert Lewandowski, expulsé à la 31e minute de jeu au cours de cette même rencontre après un coup de coude à la tête de David Garcia, la suspension est un peu plus embarrassante. Toujours selon El Chiringito, l’attaquant polonais a en effet écopé de quatre matchs de suspension. Sauf que lui, il va vraiment devoir ronger son frein en tribunes, pendant que son désormais ex-coéquipier profitera de ses premiers pas de jeune retraité.