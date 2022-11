Barça: ovation pour les adieux émouvants de Gerard Piqué au Camp Nou

Pour sa dernière au Camp Nou avec le Barça, Gerard Piqué s'est offert un clean-sheet contre Almeria (2-0) avant de sortir sous les ovations du public catalan venu en nombre pour assister à sa dernière.

Il y aura eu ses enfants, présents dans le tunnel conduisant les joueurs sur la pelouse, puis ces maillots floqués à son nom. Entretemps les Barcelonais ont joué un match, maîtrisé sans coup férir contre Almeria (2-0), un match au cours duquel, brassard au bras, Piqué a répondu présent défensivement, cherchant même à se montrer décisif en phase offensive, notamment sur coup de pied arrêté. Puis vint le moment fatidique, celui des adieux au Camp Nou, à la 83e de sa 616e apparition sous le maillot blaugrana. Gérard Piqué s’est d’abord tourné vers l’arbitre puis, tour à tour, ses coéquipiers lui sont tombés dans les bras, tandis que le stade, qui accueillait 92.000 personnes pour l’occasion, se levait comme un seul homme, déclenchant une longue salve d’applaudissements.

Gérard Piqué n’a pas manqué de saluer les supporters, les larmes aux yeux avant d’embrasser Robert Lewandowski et de quitter le terrain, cette fois-ci pour de bon. Le match a alors repris mais Gérard Piqué a continué de faire le tour de ses coéquipiers remplaçants, du staff et des joueurs en tribune, n’oubliant personne. Gérard Piqué avait annoncé jeudi à la surprise générale mettre un terme à sa carrière débutée en 2004 à Manchester United puis poursuivie en 2008 au FC Barcelone.

Arrivé au Barça à l’âge de 10 ans, Piqué avait quitté la Catalogne pour s’engager en faveur des Red Devils avec lesquels il a remporté une première Ligue des champions. Mais c’est avec son club de cœur qu’il remporte la majeure partie de ses trophées, à savoir huit titres de champion d’Espagne, et surtout trois Ligue des champions (2009, 2011, 2015). Porté en triomphe par ses supporters au coup de sifflet final, Gérard Piqué a pu mesurer sa cote d’amour auprès des supporters du Barça à l'occasion d’un tour d’honneur, accompagné d’une vibrante standing ovation.

La diffusion d'une vidéo des temps forts de sa carrière au Barça a été le prélude à son discours final. Piqué, micro en main, a commencé son discours en remerciant l'ensemble du vestiaire, du staff à ses coéquipiers, sans oublier le conseil d'administration, pour leur soutien. En larmes, étranglé par l'émotion, Piqué a déclaré que "dans la vie, parfois, aimer c'est laisser partir. Il y a tellement d'amour entre le Barça et moi qu'il était temps de se donner un peu d'espace, un peu d'air, et je suis convaincu que dans le futur je serai de nouveau ici". Il a été interrompu par des "président, président" et a ensuite rappelé que ce n'est pas un adieu: "Je suis né ici et je mourrai ici."

Il a alors embrassé l'écusson du maillot pour la dernière fois. Au son de Viva la Vida de Coldplay, Piqué est sorti par le tunnel formé par tous ses coéquipiers. Champion du monde et d'Europe avec l'Espagne Gérard Piqué a joué le dernier match de sa carrière au Camp Nou, mais pas le dernier de sa vie avec le Barça. Le défenseur central mettra un point final à sa carrière contre Osasuna mercredi. "Dans la vie, quand on vieillit, parfois aimer c'est laisser partir. Une relation de tant d'amour, de tant de passion, je pense qu'il était temps de nous donner un peu d'espace, de nous donner un peu d'air, et je suis convaincu qu'à l'avenir je serai de nouveau là".