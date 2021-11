Barça: Piqué reconnaît les nouvelles règles de Xavi mais dément avoir été censuré

Le défenseur central du Barça, Gerard Piqué, confirme qu'il a bien annulé sa présence dans un talk-show espagnol, mais pas à la demande de son entraîneur, selon sa version des faits.

L’information circulait dans la presse espagnole, et Gerard Piqué tenait à la démentir. Les médias expliquaient que Xavi avait opposé son veto à l’émission de télévision dans laquelle Piqué devait apparaître. Une version contredite par le principal intéressé. "Les gens donnent leur opinion en fonction de ce qu'ils lisent, mais s'ils connaissaient l'histoire… Xavi ne sait même pas que j'ai annulé l'Hormiguero (talk-show espagnol)", a expliqué Piqué à l’occasion d’un live sur la chaîne Twitch du streamer Ibai Llanos.

Xavi n’a pas annulé sa présence dans l’émission, mais...

Le défenseur central du Barça a estimé que "les gens consomment et lisent, ils donnent leur opinion parce que les médias disent ce qu'ils veulent que les gens écoutent, le problème vient de ceux qui inventent". Un tacle très dur adressé en partie aux journalistes, mais d’une certaine façon, Gerard Piqué a quand même confirmé l’existence de nouvelles règles en vigueur dans le vestiaire, en témoigne la suite de son propos.

"J'ai dû lui (Xavi) expliquer ce qu'était El Hormiguero, il ne savait même pas de quoi je parlais. J'ai dû lui expliquer que c'est vrai, que j'ai annulé l'interview, mais je l'ai annulée parce que j'avais envie de l'annuler, parce qu'au final il y a des règles que Xavi a fixées et que si tu veux voyager tu dois le lui dire et au final j'ai préféré annuler l'interview parce que je n'avais pas envie de devoir lui demander la permission, c'est tout."

Gerard Piqué n’a toutefois pas renoncé à faire cette émission: "Mais cela peut se faire plus tard". "Nous sommes déjà à la recherche d’une autre date, a-t-il assuré. En fin de compte, il s'agit de s'adapter aux circonstances et aux situations. Entre ce qu’on vous dit et ce qu’il se passe réellement, il y a parfois un monde." "Xavi est venu pour s’imposer. Il a établi ses règles, ce que nous trouvons tous très bien", a conclu Piqué.