Barça: pourquoi Gavi lace très bizarrement ses chaussures

Gavi, jeune milieu de terrain du FC Barcelone, joue souvent avec les lacets de ses chaussures défaits. Un petit détail hérité d’une habitude de ses plus jeunes années, selon un journaliste catalan.

S’il évolue au plus haut niveau avec l’assurance d’un briscard depuis le début de saison, Gavi affiche encore quelques traits de sa jeunesse (17 ans) sur le terrain. Le milieu de terrain, lancé avec l’équipe une du Barça par Ronald Koeman, se trimballe régulièrement avec les lacets défaits sur les pelouses de Liga et de Ligue des champions. Un petit détail évoqué dans un documentaire consacré à la pépite par la chaîne catalane, La Porteria TV, et diffusé mardi.

Le journaliste Marc Marba donne une explication à l’étrange style du milieu de terrain. "Depuis qu'il est enfant, il joue avec les chaussures délacées parce qu'il ne sait pas très bien les faire, confie-t-il. Il a l'habitude de jouer comme ça, et il s'en fiche."

Depuis ses premiers pas avec le Barça le 29 août dernier, Gavi a disputé 21 matchs avec l’équipe catalane. Il a aussi fêté ses premières sélections avec l’Espagne, comptant déjà quatre capes. Le week-end dernier, il a marqué son premier but sous les couleurs de son club formateur lors de la victoire face à Elche (3-2). Il était titulaire mardi contre le FC Séville (1-1) en laissant, là encore, ses lacets traîner sur la pelouse du stade Sanchez-Pizjuan.

Xavi pousse fort pour le prolonger

Gavi est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2023. Une échéance très proche qui inquiète Xavi. L’entraineur barcelonais pousse publiquement pour une prolongation au plus vite de sa jeune star.

"On espère renouveler le contrat de Gavi, il faut faire les efforts financiers pour le garder, a-t-il lancé cette semaine. C'est un joueur spectaculaire sur le terrain et on ne peut pas se permettre de le perdre, comme Ansu (Fati), Pedri, ou Araujo. Nos jeunes joueurs sont amenés à former le socle de notre équipe et à incarner le futur du Barça. Je sais que le club est concentré sur le renouvellement du contrat de Gavi car il est un joueur vital pour notre équipe." Une fois son avenir assuré, il aura le temps de lui apprendre à lacer ses chaussures.