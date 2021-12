Séville-Barça: Koundé "est tombé dans le piège" de Jordi Alba, confie Lopetegui après le craquage du Français

Julen Lopetegui, entraîneur du FC Séville, a réagi à l’expulsion de son joueur, Jules Koundé, mardi après avoir lancé le ballon en plein visage de Jordi Alba, qui le provoquait, lors du match nul contre le FC Barcelone (1-1).

C’était la provocation de trop pour Jules Koundé. Après avoir gagné une touche en résistant à Gavi et Jordi Alba, le défenseur français n’a pas supporté de recevoir un petit coup du latéral gauche catalan à qui il a envoyé le ballon en pleine figure, mardi lors de Séville-Barça (1-1). Un geste d’humeur qui a valu un carton rouge à l’ancien Bordelais, à la 64e minute de la rencontre. Julen Lopetegui, son entraîneur, ne l’a pas accablé en soulignant que cela faisait encore partie de son apprentissage.

"Il sait qu'il s'est trompé"

"Il sait qu'il s'est trompé, il n'y avait pas grand chose à dire non plus, a-t-il déclaré. Il s'est laissé emporter. C'est une question d'âge mais je suis sûr que cela ne l’affectera pas trop parce qu’il fait partie de ceux qui apprennent. Un mauvais jour. Ça t'arrive, ça m'arrive, une mauvaise journée au bureau. Il en est conscient. Il est très intelligent, très jeune et, aussi jeune soit-il, il se trompe parfois. Il est tombé dans le piège de l'adversaire."

Dans ces circonstances, l’entraîneur se satisfait du point pris en infériorité numérique qui permet aux Andalous de rester deuxièmes de Liga, à cinq longueurs du Real, leader accroché par Cadix (0-0), dimanche.

"C'est une équipe qui s'est beaucoup battue, a montré du caractère et de l'ambition, a-t-il ajouté. Dommage pour le but qu'ils ont marqué, nous connaissions la puissance d'Araujo mais nous n’avons pas pu défendre. En seconde période, nous nous sommes améliorés. Nous avons forcé Barcelone à jouer avec des doutes. Ensuite, l'expulsion nous a conditionnés et nous a fait prendre du recul. L'équipe a fait un travail extraordinaire, je pense que nous leur avons concédé qu’une seule occasion avec le tir de Dembélé."