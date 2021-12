Séville-Barça: le craquage de Koundé, exclu pour avoir balancé le ballon dans la tête d'Alba

Jules Koundé a écopé d'un carton rouge direct, pour avoir répondu par un ballon en plein visage à une provocation de Jordi Alba, mardi soir lors du match de championnat espagnol entre Séville et le Barça (1-1).

Jules Koundé a vu rouge. Le défenseur international français (23 ans) a été exclu lors du match du Séville FC face au FC Barcelone (1-1), mardi soir en match en retard de la 4e journée de la Liga. En cause: un geste d'humeur à l'égard du défenseur catalan Jordi Alba, en seconde période.

L'incident est survenu à la 64e minute. Il y avait déjà 1-1 (buts de Papu Gomez à la 32e et de Ronald Araujo à la 45e). Au duel avec Gavi, Jules Koundé obtient une touche dans les 30 derniers mètres du Barça. Mais alors qu'il tente de relancer le jeu rapidement, Jordi Alba surgit et le charge avec son torse pour le perturber et sans doute casser le rythme. Excédé par ce comportement, l'ancien protégé des Girondins de Bordeaux dégoupille et projette le ballon contre le visage de son adversaire.

Jordi Alba ne se fait pas prier pour s'effondrer au sol et se rouler par terre. L'arbitre Carlos del Cerro Grande, qui observait la scène, n'a pas hésité à brandir le carton rouge contre le Français. Il n'a cependant rien infligé au latéral gauche espagnol, malgré la provocation initiale.

Le troisième carton rouge de sa carrière

Il s'agit de la deuxième exclusion de la saison pour l'interntional français aux sept sélections. Le 1er septembre, avec l'équipe de France à Saint-Denis, il avait écopé d'un carton rouge direct pour un tacle non-maîtrisé face à la Bosnie-Herzégovine (1-1).

Avant cela, Jules Koundé n'avait reçu de carton rouge qu'une seule fois en club. C'était avec les Girondins de Bordeaux, en août 2018, dans le temps additionnel d'un match qualificatif de Ligue Europa contre La Gantoise (0-0). Il avait alors reçu un deuxième avertissement.