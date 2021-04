Barça: premier rapprochement entre Laporta et le clan Messi

Lié au FC Barcelone jusqu'en juin, Lionel Messi sera libre de tout contrat à l'issue de la saison. Fraîchement élu à la tête du club catalan, Joan Laporta fait de la prolongation de l'Argentin, une priorité. D'après TV3, le président barcelonais s'est rapproché du père et agent de Lionel Messi. Les premiers échanges sont décrits comme cordiaux.

Ce n'est pas un secret, le FC Barcelone fera tout son possible pour conserver Lionel Messi dans ses rangs. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'Argentin pourrait quitter librement son club de toujours cet été.

Fraîchement élu à la tête du club catalan au mois de mars, Joan Laporta a récupéré un dossier très chaud sur le feu. Mais le nouveau président du FC Barcelone ne s'est jamais montré pessimiste à l'idée de voir Lionel Messi partir. Au sortir de la victoire des Barcelonais en Coupe du Roi, le dirigeant espagnol n'avait pas manqué de souligner que la prolongation de l'Argentin constitue une priorité pour lui.

"C'est notre voeu le plus cher. Aujourd'hui Leo a fait une exhibition de football, avec une équipe qui a joué à un niveau très élevé. On avait très envie de regagner, avait encore assuré le dirigeant élu début mars. Et on a gagné, on est parvenus à une grande finale, contre un grand adversaire (l'Athletic Bilbao), et les joueurs avaient besoin de cette victoire. Je me réjouis pour tous les joueurs et l'encadrement technique, tout le monde. Espérons que ce soit la première coupe d'un nouveau cycle de nombreuses autres."

Une bonne relation avec son père et agent, Jorge Messi

À deux mois de la fin du bail actuel de Lionel Messi, le temps presse et Joan Laporta s'active pour prolonger l'Argentin. D'après les informations de TV3, le président du club culé a formellement pris contact avec le père du joueur, Jorge Messi, qui gère aussi les intérêts de son fils.

Un premier rapprochement aurait eu lieu entre les différentes parties. Les deux hommes entretiendraient une relation qui est décrite comme "bonne" par TV3.

La chaîne de télévision espagnole avance que Joan Laporta attend de connaître l'état financier du FC Barcelone et les résultats de l'audit économique lancé dernièrement avant de transmettre une proposition formelle de prolongation à Lionel Messi.

Lionel et Jorge Messi, à Barcelone le 2 juin 2016 © ALBERTO ESTEVEZ / POOL / AFP

Un nouveau plan de carrière imaginé sur 10 ans

Toujours d'après TV3, le FC Barcelone étudierait la possibilité de proposer un nouveau contrat longue durée à Lionel Messi, avec quelques spécificités toutefois.

L'Argentin continuerait d'évoluer sous la tunique barcelonaise pour deux ans et terminerait sa carrière aux États-Unis, dans une franchise de la Major League Soccer (MLS). Enfin, un plan de reconversion au sein de l'organigramme catalan est envisagé par la suite.

Juan Carlos Navarro © -

Ce contrat s'assimilerait à celui proposé à Juan Carlos Navarro au basket. Le meneur de jeu de 37 ans avait d'abord rempilé en tant que joueur avant de mettre un terme à sa carrière en 2018. Récemment, l'ancien meneur de jeu espagnol a été promu manager général de la section basket du Barça.