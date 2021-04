Mercato: le Barça "tranquille" sur la rumeur Messi au PSG

L’information de TNT Sports Brasil selon laquelle le PSG aurait formulé une offre de contrat à Lionel Messi laisse le FC Barcelone de marbre, selon des sources du club au Mundo Deportivo. Le Barça se dit très "tranquille" sur le sujet.

La fin de saison approche et, par ricochet, la décision de Lionel Messi sur son avenir aussi. En fin de contrat en juin prochain, la star argentine a donné rendez-vous à la fin de l’exercice pour trancher entre la prolongation et un départ dans un autre club. Selon la chaine TNT Sports Brasil, le PSG se serait déjà formellement positionné auprès de l’Argentin - libre de négocier avec le club de son choix depuis janvier – en lui formulant une offre de deux ans de contrat plus une année optionnelle. L’offre serait même jugée comme inaccessible pour la concurrence par le club parisien, selon le média brésilien.

De quoi mettre la pression sur le Barça qui compte bien conserver le sextuple Ballon d’or malgré sa crise financière? Pas du tout. Selon une source du club citée par le Mundo Deportivo, les dirigeants jugent les approches des concurrents comme logiques. "Leo est le meilleur du monde, son contrat prend fin et il n'a pas encore renouvelé, c’est normal qu'ils essaient, indique un membre de la structure sportive. Ils ont de l'argent, ils veulent améliorer l'effectif et ils ont déjà prévenu que si Leo était sur le marché, ils seraient à la table où cette question est discutée."



La réaction est identique dans les rangs plus élevés des Blaugrana. "Ils essaient et nous n'avons rien à commenter, confie une autre source institutionnelle. Tranquillité." Le joueur est pleinement concentré sur les six derniers matchs de Liga qui peuvent permettre au Barça de décrocher le titre. Les Blaugrana prendront même la tête s’ils s’imposent face à Grenade, jeudi (19h) en match en retard.

"Ça ne m’intéresse pas", lance Koeman

Interrogé sur la potentielle offre du PSG auprès de Messi ce mercredi en conférence de presse, Ronald Koeman a botté en touche. "Ça ne m’intéresse pas, a déclaré l’entraîneur néerlandais. Je ne sais pas si c'est vrai et j'espère que Leo continuera avec nous. A mon avis, il devrait terminer sa carrière ici mais c'est sa décision. L'important est le match de demain."