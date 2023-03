Barça-Real Madrid: "Plus qu’une finale", la presse espagnole en ébullition avant le Clasico

Sur fond d’affaire Negreira, le Clasico Barça-Real qui se déroulera au Camp Nou dimanche soir (21h) occupe la Une de tous les journaux espagnols ce matin.

Un Clasico sous très haute tension. C’est dans une atmosphère qui sent le soufre que le FC Barcelone accueille le Real Madrid ce dimanche soir pour le choc de la 26eme journée de Liga (coup d’envoi à 21h). L’affaire Negreira pour laquelle le Barça est inquiété par la justice a ajouté une pression supplémentaire à un match qui n’en manque jamais. Ce contexte explosif fait les choux gras des journaux espagnols ce dimanche matin.

"Mas que una final" ("plus qu’une finale") titre le quotidien madrilène Marca qui détourne la devise du club du club catalan "mas que un club" ("plus qu’un club"). AS, l’autre quotidien madrilène, met en lumière l’enjeu sportif. Le Real Madrid compte neuf points de retard sur son rival. "Dernière balle" titre le journal avec une photo de Luka Modric et ses partenaires à l’entraînement.

"Aujourd’hui plus que jamais, allez le Barça !"

Du côté de la presse catalane, ce Clasico "vaut une Liga" estime Mundo Deportivo avec une photo de joie du buteur polonais Robert Lewandowski. L'équipe de Xavi est idéalement lancée pour décrocher son 27eme titre de champion d'Espagne. Le quotidien Sport ne fait pas non plus dans la neutralité : "Aujourd’hui plus que jamais, allez le Barça", s'affiche en grandes lettres en Une du journal de Catalogne. Preuve de l'énorme attente autour de ce choc, le très sérieux El Mundo révèle que le président du Real Madrid, Florentino Perez, a décidé de ne pas faire le déplacement à Barcelone, jugeant sa présence trop risquée en raison d'un accueil hostile au Camp Nou.