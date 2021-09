Barça: Umtiti s’effondre en larmes après une réunion avec Laporta

Au cours d’une réunion où il était sommé de s’expliquer après son refus de quitter le club, Samuel Umtiti a convaincu ses dirigeants de lui donner une chance supplémentaire de prouver sa valeur. Le Français se serait alors mis à pleurer, raconte Mundo Deportivo.

Samuel Umtiti a déjoué les pronostics. Et contre toute attente, l’international français est encore un joueur du Barça à l’issue du mercato. Devenu indésirable à Barcelone, où il n’est plus en odeur de sainteté depuis plus de trois ans (49 apparitions depuis le Mondial en Russie, dont 16 la saison passée), Umtiti ne s’est jamais résigné à partir, alors que ses dirigeants lui mettaient la pression encore cet été pour le pousser à s'en aller. Le Français n'avait qu'une seule idée en tête, se jeter à corps perdu dans le travail avec l’intention de prouver qu’il était apte à jouer et prêt à tout sacrifier pour revenir de vacances affûté, et retrouver au plus vite son meilleur niveau.

Au Barça, les dirigeants ont souligné la motivation du Français, mais le discours de Koeman, qui a rapidement mis le Français sur la touche, était sans équivoque fin août. "Umtiti et Pjanic (transféré depuis) ont peu de chance d’avoir du temps de jeu ici, a indiqué le technicien batave le 20 août dernier en conférence de presse. La décision finale leur appartient, mais leur situation est vraiment compliquée." Pas de quoi faire changer d’avis Samuel Umtiti, mais le Français le savait, un oral décisif l’attendait. Au cours d’une réunion prévue de longue date avec ses dirigeants, Samuel Umtiti s’est vu offrir l’occasion d’expliquer son refus d’accepter la main tendue du club, qui souhaitait faciliter son départ en le libérant de ses dernières années de contrat.

Laporta promet de parler à Koeman

Le quotidien catalan Mundo Deportivo décrit ce samedi un entretien nerveux et tendu au cours duquel le défenseur central, formé à Lyon, n’a pas été ménagé par ses interlocuteurs. En retour, Umtiti n'a pas mâché ses mots non plus, pointant du doigt les services médicaux du club qui, selon lui, n'auraient pas trouvé la réponse adéquate à ses blessures récurrentes au genou. Le champion du monde aurait insisté en expliquant qu'il avait dû trouver un traitement adapté lui-même, que ces derniers mois, ses données de performance physique étaient excellentes, et que les avis de médecins prestigieux certifiaient cette amélioration.

Une fois son explication terminée, le président du Barça, Joan Laporta l’aurait assuré de sa confiance, expliquant avoir été convaincu qu'il méritait une chance, et reconnaissant au passage que son joueur avait peut-être manqué de l'attention nécessaire de la part du club lorsqu’il était au plus mal. Ému par la réponse de son président, Umtiti se serait alors effondré en larmes, laissant retomber toute la tension accumulée, soulagé. Mundo Deportivo évoque un président du Barça serrant Umtiti dans ses bras tout en lui promettant qu'il allait parler à Koeman pour le sensibiliser à sa situation. L'entraîneur du Barça se laissera-t-il convaincre aisément ? C'est à Samuel Umtiti que revient la charge de le persuader.