Barça: Xavi cite Zidane dans un message aux fans sur la course au titre

Avec 12 points d’avance sur le Real Madrid, le FC Barcelone semble bien parti pour remporter le titre. Un trophée comptant beaucoup pour Xavi, qui ne souhaite pas voir les fans "minimiser" ce succès. En conférence de presse, le coach a pris en exemple une légende français et du Real Madrid: Zinedine Zidane.

Quatre ans après son dernier titre de champion d’Espagne, le FC Barcelone se rapproche d’un nouveau sacre. Bénéficiant de 12 points d’avance sur son poursuivant le Real Madrid, le Barça peut creuser son avance en cas de succès lundi contre Gérone. D'autant que les Madrilènes ont été défaits samedi par Villarreal (2-3).

"Gagner la Liga vous donner de la stabilité"

Pourtant, les Catalans ont connu bon nombre de mésaventures cette saison. Que ce soit l’élimination dès les poules en Ligue des champions, ou encore la récente élimination de la Coupe du roi par le Real Madrid avec un score cumulé de 1-4. En conférence de presse, Xavi a insisté sur l’importance de finir champion à la fin de saison, et que les récents échecs ne doivent pas faire oublier cette nouvelle ligne au palmarès des Catalans: "Nous avons remporté cinq Ligues des champions dans notre histoire et nous sommes tenus de gagner la Ligue des champions. Mais gagner la Liga vous donne de la stabilité."

Afin de préciser ses propos, l’ancien milieu a pris en exemple la légende française et du Real Madrid Zinédine Zidane: "Je me souviens que Zidane, après avoir remporté la Ligue des champions, avait déclaré que l'objectif était de gagner le championnat (…) Ils minimisent le fait que gagner la Liga sera extraordinaire pour nous." À voir si ce message trouvera écho auprès des fans.

Xavi temporise pour Dembélé et Pedri

Absents des terrains depuis plusieurs semaines, Pedri et Ousmane Dembélé ne seraient pas trop, afin de permettre au Barça de confirmer encore plus sa première place. Mais les deux titulaires indiscutables ne devraient pas revenir de sitôt.

Xavi s’est montré assez pessimiste concernant un retour proche de l’Espagnol et du Français: "Les sensations ne sont pas encore bonnes. Eux, ils ont très envie de revenir, mais on ne veut prendre aucun risque, aucun. Leurs sensations dicteront quand ils reviendront. C'est le plus important."