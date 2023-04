Barça: ça coince pour la prolongation de Dembélé, selon la presse catalane

D’après le quotidien Sport, les négociations entre le Barça et Ousmane Dembélé en vue d’une prolongation sont au point mort.

Quel avenir pour Ousmane Dembélé ? A l’approche de ses 26 ans (il les fêtera le 15 mai), l’ailier du FC Barcelone ne sait toujours pas s’il prolongera l’aventure en Catalogne.

Sous contrat jusqu’en 2024, il souhaite pourtant poursuivre sa carrière chez les Blaugrana. La direction du Barça et son entraîneur Xavi veulent aussi le prolonger. Si le club a signifié au joueur son souhait de le conserver, les discussions n’ont pas été plus approfondies. Et aujourd’hui, elles sont au point mort rapporte le média catalan Sport ce samedi.

Un problème de revalorisation salariale

En cause, le salaire du champion du monde 2018. En proie à des gros soucis sur le plan financier, le Barça dispose d’une masse salariale limitée qui l’empêche d’augmenter son attaquant. En tout cas pas avant la saison 2024-2025.

Or si le camp Dembélé est d’accord pour prolonger, il souhaite obtenir une revalorisation de son salaire. Alors qu’Ousmane Dembélé se remet d’une blessure à la cuisse gauche qui l’a privé du rassemblement avec l’équipe de France, il est difficile de savoir si les deux parties vont finir par trouver un accord. Si rien n’est signé d'ici cet été, la porte d’un départ pourrait s’ouvrir pour l’international français.