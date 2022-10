Barça: Xavi évoque l'avenir incertain de Busquets, très critiqué pour ses contre-performances

Lui-même très critiqué après la défaite du Barça contre le Real dimanche, Xavi a défendu les joueurs qui sont apparus le plus en difficulté lors du Clasico. Ce fut notamment le cas de Sergio Busquets, cadre de l'équipe, en fin de contrat en juin.

Le Barça de Xavi a pris un énorme coup derrière la tête dimanche dernier. Le club catalan a perdu contre le Real Madrid (1-3) et abandonné du même coup la première place du championnat à son rival. Surtout, l’impression laissée par l’équipe de Xavi suscite une inquiétude légitime dans les rangs blaugrana. Le retour de Jules Koundé n’a pas permis d’entrevoir une amélioration concernant les soucis défensifs qui ont gangréné le Barça ces dernières semaines.

"Parfois, il s'agit d'erreurs d'équipe, de structure, de ligne défensive, de pressing élevé, de divers ajustements tactiques que nous devons faire, a expliqué Xavi en conférence de presse ce mercredi. Comment mieux attaquer et mieux défendre. Nous essayons de les détecter afin de pouvoir les corriger.”

Départ en vue pour Busquets?

Le jeune Eric Garcia, déjà en difficulté contre l’Inter, est une nouvelle fois apparu complètement dépassé, à l’image d’un Barça étouffé par le pressing adverse. Et il a sombré, concédant un penalty transformé par Rodrygo pour le troisième but madrilène. "C'est un footballeur extraordinaire, un professionnel qui s'entraîne bien, l’a défendu Xavi. Il nous apporte beaucoup et je l'estime beaucoup. Le football est un jeu où on commet des erreurs et il est exposé comme tout le monde.” Dans l’entrejeu, l’utilisation de Sergio Busquets a été beaucoup discutée elle aussi, mais là encore, l’entraîneur n’a pas voulu accabler celui qui fut son partenaire sur le terrain. "Il est toujours important, a-t-il indiqué. Il y aura des matchs où il jouera moins ou pas du tout mais il sera toujours vital. Nous avons un vestiaire sain et cela me donne le sentiment que les choses vont s'arranger.”

La place de Busquets est clairement en danger, vu ses performances récentes, surtout que l’entrée de Gavi à sa place a redonné un peu de vitalité au jeu du Barça en fin de match. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Busquets semble plus proche de la sortie que l’inverse. "Son contrat touche à sa fin, c'est une réalité et nous verrons ce qui se passera pendant la saison, comment il se sent et comment il se comporte. C'est une décision très personnelle pour lui. Moi-même j’ai quitté le club alors que j’avais une proposition de contrat. Nous avons des options : Frenkie, Franck Kessie ou celle d'essayer un défenseur central, ce qui ne serait pas le plus judicieux. Mais Busquets reste fondamental.”