Real-Barça: Xavi vivement critiqué après la défaite dans le Clasico

Logiquement battu par le Real Madrid lors du Clasico dimanche (3-1), le Barça laisse son rival prendre trois points d'avance au classement. La performance des Catalans a inquiété et Xavi doit essuyer de nombreuses critiques.

Xavi ne gardera pas un très bon souvenir de sa 50e sur le banc du FC Barcelone. Battu dans les grandes largeurs dimanche lors du Clasico face au Real Madrid (3-1), le Barça laisse filer son rival au classement et reste dans une période négative, le club étant au bord de l'élimination en Ligue des champions. Des récents résultats qui fragilisent Xavi, qui détient le plus mauvais bilan des derniers entraîneurs catalans, avec seulement 28 victoires, pour 11 nuls et 11 défaites. À titre de comparaison, Luis Enrique comptait 42 victoires, Pep Guardiola 37 et Ronald Koeman 33 succès.

"Ce Barça est un désastre"

Les performances des hommes de Xavi ont été largement critiquées en Espagne, notamment par Josep Pedrerol, journaliste sur El Chiringuito. "Ce Barça est un désastre. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est que Barcelone ne fait pas le poids et que le projet tombe à l'eau. Il faut faire une autocritique. S'il n'avait pas été dans l'histoire du Barça, Xavi serait dans la rue. Il n'y a aucune raison d'être optimiste. Je ne les vois pas du tout jouer, quel est le style du Barça ?. Je veux l'entendre dire: 'Je fais une erreur et je fais quelque chose de mal'. Cela ne fonctionne pas", a-t-il déclaré.

Plus généralement, la presse espagnole n'a pas été tendre avec le Barça. Mundo Deportivo affirme qu'"un Madrid supérieur asomme un Barça terne", malgré des statistiques en faveur des coéquipiers de Robert Lewandowski, auteur d'un incroyable manqué pour son premier Clasico. Pour Sport, "le Barça de Xavi n'est pas très compétitif" et s'est "effondré" au Bernabeu, malgré quelques satisfactions individuelles, à l'image de Jules Koundé, Frenkie De Jong ou Raphinha. Tout le contraire d'Eric Garcia, Sergi Roberto et Sergio Busquets.

"Rien ne réussit" au Barça

Face aux critiques, Xavi a mis en avant la mauvaise série de son équipe, qui a également arraché un nul inespéré face à l'Inter Milan (3-3) en Ligue des champions mercredi. Un résultat qui ne devrait toutefois pas être suffisant pour atteindre les 8es de finale. "Notre dynamique est négative. Rien ne nous réussit. Mais ce n'est qu'un match, la honte était plutôt présente mercredi dernier. Nous avons eu de nombreuses occasions dans la surface mais Ansu Fati a manqué le 2-2 et le Real a très bien défendu avant d'avoir son penalty, a analysé le technicien en conférence de presse. Nous sommes dans une phase de reconstruction. On doit absolument changer notre mentalité dès maintenant. Il faut que l'on mûrisse. On apprend de nos erreurs. Ils nous ont battus sur la maturité. Je suis le premier responsable. Ce sont des erreurs ponctuelles, et le football est un jeu d'erreurs. On est très déçus, très tristes."

Distancé de trois points par le Real Madrid en Liga, le FC Barcelone va devoir réagir dès jeudi au Camp Nou face à Villarreal, puis dimanche contre l'Atletic Bilbao. Les Blaugrana devront également sauver leur peau en Ligue des champions, avec deux rencontres décisives face au Bayern Munich et à Plzen.