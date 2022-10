Nettement au-dessus, le Real s'impose face au Barça dans le Clasico, Benzema buteur avant le Ballon d'or

Dans un match à sens unique, le Real Madrid a dicté le tempo et le jeu à un FC Barcelone en grandes difficultés dans la plupart des domaines. Les Madrilènes s'imposent 3-1 dans le Clasico grâce à des buts de Benzema, Valverde et Rodrygo et prennent la tête de la Liga.

Une victoire nette et sans bavure. Le Real Madrid remporte haut la main le Clasico ce dimanche et s'impose 3-1 face au Barça, grâce à des buts de Karim Benzema, Federico Valverde et Rodrygo. Un match à sens unique pour les Madrilènes, qui n'ont presque jamais tremblé.

Avant le Ballon d'or, Benzema lance le Real

Si Raphinha avait signé la toute première frappe du Clasico (4e), le reste de la rencontre ne laissera que des miettes au FC Barcelone. Dans la foulée, un autre Brésilien, Vinicius, met lui le feu aux poudres et donne le ton. Sur une percée de Ferland Mendy, trop rapide pour Sergi Roberto, le numéro 20 du Real Madrid récupère le ballon à l'entrée de la surface et envoie une frappe trop croisée (7e).

Son prochain déboulé lui ne sera pas manqué. Pris de vitesse par Sergio Busquets sur la ligne médiane, Toni Kroos met sur orbite Vinicius, qui file seul au but avant de buter sur Ter Stegen. Le portier allemand repousse mais remet aussi sur Karim Benzema, laissé seul au point de penalty. Celui qui devrait recevoir le Ballon d'Or lundi soir permet aux siens d'ouvrir le score (1-0, 12e).

Valverde se charge du break

Cherchant continuellement la possession, le Barça rate beaucoup, entre erreurs de placement, milieux de terrain trop éloignés les uns des autres et gestes techniques manqués. L'énorme raté de Lewandowski sur un centre de Raphinha sera la seule et unique frayeur pour les supporters madrilènes au Bernabéu (25e). Dans la foulée, le Real Madrid punit ce manque de réalisme et vient inscrire le but du break.

Sur un très bon ballon long de Dani Carvajal, tout le bloc madrilène remonte et vient semer la panique dans une défense barcelonaise tremblante. Federico Valverde, laissé seul à l'entrée de la surface, envoie une puissante frappe contre laquelle Ter Stegen, qui n'avait plus encaisser de buts en Liga depuis le 21 aout dernier, ne peut rien (2-0, 25e).

Kroos, patron du milieu

Le reste de la rencontre ne laissera pas grande occasion à se mettre sous la dent, mais aura l'occasion de mettre en lumière le très grand match de Toni Kroos au milieu de terrain, déjà à l'origine du premier but. Lui et Luka Modric ont surdominé les débats, mettant dans l'ombre Pedri, pourtant avancé afin d'être assez libre dans la création.

De retour des vestiaires, Karim Benzema croit mettre définitivement à l'abris sur un bon renversement de jeu de Vinicius et arme une frappe puissante du pied gauche qui bat Marc-André Ter Stegen sur sa droite. Mais le but est refusé pour un hors-jeu.

Un but de Ferran Torres pour l'honneur

La fin du match s'emballe un peu avec le triple changement de Xavi à la 60e minute, faisant entrer Jordi Alba, Gavi et Ferran Torres. Entrant 10 minutes plus tard, Ansu Fati lui sonne la révolte et, après une course sur le côté gauche, sert Lewandowski qui remet d'une aile de pigeon pour Ferran Torres. L'international espagnol conclut d'un plat du pied et laisse les Catalans croire en une remontada (2-1, 83e).

Mais une faute grossière d'Eric Garcia dans la surface en toute fin de match sur Rodrygo viendra mettre fin aux espoirs du Barça, qui concède là un pénalty. Le numéro 21 du Real Madrid, entré seulement 5 minutes auparavant se fait justice lui-même et bat Ter Stegen sur un ballon niché dans le petit filet sur sa gauche (3-1, 90+1e).

Cette défaite 3-1 au Bernabéu contraint le FC Barcelone à laisser son trône de leader de la Liga au Real Madrid, alors que les deux équipes étaient à égalité au coup d'envoi de ce Clasico.