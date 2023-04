EN DIRECT - Barça-Real Madrid: "L’affaire Negreira ? C’est extrêmement grave", estime Ceferin

Le président de l’UEFA qui briguera un nouveau mandat mercredi à l’occasion du 47eme congrès de l’instance européenne s’est exprimé sur l’affaire Negreira lundi dans un entretien au média slovène Ekipa. Le patron du foot européen n’a pas souhaité trop en dire puisqu’une enquête a été ouverte par une commission indépendante et parce qu'il n'a "pas examiné ce dossier en détail.": "Cependant, je peux dire quelque chose. Je me suis informé et la situation est extrêmement grave. Tellement grave qu’elle est, à mon avis, l’une des plus graves depuis que je suis impliqué dans le football." Aleksander Ceferin n’a pas souhaité répondre sur des possibles sanctions sportives pour le Barça.

