Liga: Benzema a battu (encore) un nouveau record et entre un peu plus dans l’histoire du Real Madrid

Auteur de trois buts en sept minutes dimanche en Liga contre Valladolid, Karim Benzema a effacé Alfredo Di Stefano et Raul des tablettes en battant un record qui semblait presque intouchable.

Karim Benzema n’en finit plus de marquer l’histoire du Real Madrid. Dimanche, l’attaquant français a réalisé une performance époustouflante en inscrivant trois buts en l’espace de sept minutes (29e, 32e, 36e) lors de la gifle infligée par le club merengue face à Valladolid (6-0, 27e journée de Liga).

Ce triplé, le 11e de sa carrière professionnelle en club, est le deuxième plus rapide de l’histoire du Real Madrid. Depuis la création du club, seul un joueur a fait mieux que le Ballon d’or 2022: l’attaquant espagnol Pahiño, auteur de trois buts en quatre minutes en 1950 au cours d’un match où il avait inscrit un quadruplé.

Il bat un record de longévité et de régularité

S’il n’est pas le N°1 au classement du triplé le plus rapide, Benzema a cependant effacé des tablettes Alfredo Di Stefano et Raul en devenant le premier joueur du Real Madrid à dépasser les 20 buts toutes compétitions confondues pendant 11 saisons consécutives. Un modèle de longévité et de régularité.

"Karim est un joueur spectaculaire, un crack mondial. Cela fait 14 ans qu'il est ici, et il continue à mettre des buts année après année, il reste le N°9 indéboulonnable du Real. Il n'y a pas grand chose à ajouter sur lui", a loué Lucas Vazquez au micro de DAZN après la rencontre contre Valladolid.

"Il a marqué trois buts en sept minutes, il a montré une excellente condition physique, qui montre que le travail qu'il a effectué pendant la fenêtre internationale porte ses fruits", a de son côté félicité Carlo Ancelotti en conférence de presse. Le Barça, que les Madrilènes affrontent ce mercredi en demi-finale retour de Coupe du Roi, est prévenu.