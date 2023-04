Barçagate: "L'une des situations les plus graves depuis que je suis impliqué dans le football", Ceferin juge l'affaire Negreira

Si le patron de l'UEFA, Aleksander Ceferin, reste prudent en raison de l'ouverture d'une enquête, il prend très au sérieux les soupçons de corruption qui planent au-dessus du Barça. L'affaire Negreira est "extrêmement grave" affirme-t-il lundi dans un média slovène.

Semaine décisive pour Aleksanser Ceferin. A 55 ans, le Slovène vise un nouveau mandat à la présidence de l’UEFA mercredi lors du 47e congrès ordinaire de l’instance européenne. Sa probable réélection jusqu’en 2027 ne devrait pas être le seul sujet du jour. L’affaire Negreira dans laquelle est impliquée le FC Barcelone sera aussi au cœur des discussions.

>> Barçagate: les infos EN DIRECT

Les versements d'argent suspects du Barça à Jose Maria Enriquez Negreira, ex-haut responsable de l'arbitrage espagnol, mettent le feu au football espagnol. Le club et ses dirigeants risquent gros s'il s'avère que les sommes en question ont servi à corrompre des directeurs de jeu. L’affaire Negreira a aussi pris une dimension européenne depuis que l’UEFA a ouvert une enquête pour sur une éventuelle violation du cadre juridique de l’instance européenne.

"L'une des plus graves depuis que je suis impliqué dans le football"

Son président, Aleksander Ceferin, reste très prudent sur cette affaire. "Je ne peux pas la commenter pour deux raisons : d’abord parce que nous avons une commission de discipline indépendante et ensuite parce que je ne l’ai pas examinée en détail", dit-il lundi au média slovène Ekipa.

"Cependant, je peux dire quelque chose, poursuit Ceferin. Je me suis informé et la situation est extrêmement grave. Tellement grave qu’elle est, à mon avis, l’une des plus graves depuis que je suis impliqué dans le football." Aleksander Ceferin rappelle que le club catalan ne craint pas, a priori, de sanction sportive en Espagne puisque les faits présumés sont prescrits. Mais il précise, comme un gros coup de pression, qu'ils ne le sont pas pour l'UEFA. Alors qu'on évoque une possible exclusion du Barça des Coupes d'Europe, le dirigeant slovène n'a toutefois pas souhaité s'exprimer sur des possibles sanctions à l'encontre du quintuple vainqueur de la Ligue des champions.