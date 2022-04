Barcelone: taquin, Daniel Alves trouve que le titre du Real sera chanceux

Daniel Alves (38 ans), défenseur du FC Barcelone, estime le Real Madrid chanceux d’avoir bénéficié du réveil tardif des Catalans pour foncer vers le titre de champion d’Espagne qui leur semble promis.

Un tir pour le Real et un autre pour Ronald Koeman. Daniel Alves (38 ans), arrière droit du FC Barcelone, a fait d’une pierre deux coups dans sa réaction d’après-match, jeudi à l’issue de la victoire de son équipe sur le terrain de la Real Sociedad (0-1). Pour lui, le Barça aurait eu les cartes pour se battre pour le titre s’il avait lancé sa mutation plus tôt dans la saison. Sans le nommer, il fait allusion à la nomination de Xavi à la place de Koeman comme détonateur. Il enlève aussi une part de mérite à la belle saison du Real, pourtant largement leader avec 15 points d’avance sur le Barça.

"Ils ont eu de la chance que nous soyons arrivés en retard et cela n'a pas été de chance pour nous, a confié le Brésilien au micro de Movistar+. Nous aurions pu rivaliser avec eux d'une manière différente. La vie est comme ça. Nous sommes arrivés en retard et nous avons dû faire un effort barbare. Je savais que ça allait être difficile à cause du niveau de l'adversaire, mais maintenant nous devons viser l'objectif suivant (la deuxième place). Ce (le titre) n'est pas possible. Heureusement pour eux que nous ne sommes pas arrivés avant."

Alves est revenu au club en novembre 2021, libre après la fin de son aventure avec Sao Paulo. Il n’a donc pas eu le temps de jouer sous les ordres de Koeman, démis de ses fonctions fin octobre après un début de saison très compliqué. Son remplacement par Xavi a coïncidé avec un net regain de forme dans le jeu et les résultats (14 victoires, 5 nuls, 2 défaites). Alves a, lui, participé à onze rencontres cette saison. Il était titulaire jeudi avant d’être remplacé par Sergino Dest (66e).

"J'ai eu un problème d'articulation lors du dernier match et je n'ai pas pu beaucoup m'entraîner avec l'équipe, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. C'est le moment de faire des efforts, il faut tout donner dans les matchs qui restent pour atteindre notre objectif."