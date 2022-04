Liga: Koundé scelle la victoire de Séville face à Levante

Jules Koundé a inscrit le but qui a finalement permis au Séville FC de l'emporter face au relégable Levante (3-2), qui a fait vivre des sueurs froides jusqu'au bout aux hommes de Julen Lopetegui. Les Andalous mettent ainsi la pression sur le Barça pour la 2e place.

Le suspense jusqu'au bout. Les hommes de Julen Lopetegui auront souffert face à Levante, avant-dernier de Liga lancé dans sa course au maintien. Séville s'est finalement offert une victoire 2-3 dans le stade valencien, grâce à un coup de casque de Jules Koundé à la 81e minute.

Un pénalty manqué et une victoire à l'arrachée

Après un début partie haletante où la recrue hivernale Jesus Corona avait ouvert le score de la tête pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs (0-1, 14e), José Luis Morales avait rapidement égalisé sur penalty (1-1, 22e). Puis le Mexicain double la mise pour le Séville FC d'un splendide ballon piqué qui trompe Cardenas (1-2, 27e). Deux premiers buts, sur deux passes décisives d'un ancien de Ligue 1 : Lucas Ocampos. Levante répond coup sur coup aux Andalous, et est loin d'être dominé par les Andalous, pourtant deuxièmes de Liga.

La partie va finalement se décanter en seconde période, lorsque José Luis Morales, déjà buteur sur penalty va louper le doublé dans le même exercice. Le capitaine d'une équipe 19e de Liga manque l'occasion de remettre les siens à égalité, et manque carrément la cage de Bono (71e). Son gardien doit même s'employer sur une belle frappe d'Ocampos afin que ce loupé ne pèse pas directement sur le tableau d'affichage.

Le but salvateur de Koundé

Mais finalement Jules Koundé viendra libérer une équipe sévillane qui commençait à voir les Valenciens se rapprocher, en inscrivant un superbe but de la tête sur un corner d'Ivan Rakitic (1-3, 81e). Un but salvateur, quand on sait que six minutes plus tard Levante viendra faire une dernière frayeur aux hommes de Lopetegui sur un but de Soldado (2-3, 87e). Le Français marque son premier but en championnat cette saison, après avoir marqué en Coupe du Roi face à Saragosse en janvier dernier (victoire 2-0). Un but qui pourrait faire du bien au Français, qui vit une saison plus compliquée que l'exercice précédent, luis qui a été victime de quelques blessures.

Grâce à lui, le Séville FC se place deuxième de Liga avant le match du FC Barcelone ce jeudi soir, et reste très bien placé pour se qualifier en Ligue des champions. Levante, lui, se retrouve 19e, à égalité de points avec le dernier, Alavés.