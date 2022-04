Liga: le Real Madrid se rapproche du titre mais Benzema manque… deux penalties

Vainqueur 3-1 sur la pelouse d’Osasuna, mercredi en Liga, le Real Madrid a fait un pas de géant vers le titre en Espagne. Une rencontre lors de laquelle Karim Benzema a loupé… deux penalties en sept minutes.

A l’image du Paris Saint-Germain, le Real Madrid aura la possibilité de sabrer le champagne lors de sa prochaine journée de championnat. Les Madrilènes, qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions (match aller mardi prochain sur la pelouse de Manchester City, à suivre sur RMC Sport 1), auront eux à attendre dix jours pour cela, le 30 avril contre l’Espanyol Barcelone.

En cas de victoire à Santiago-Bernabeu et sauf scénario improbable, les joueurs de Carlo Ancelotti valideront officiellement leur titre de champion, le 35e de leur prestigieuse histoire. Une consécration attendue et rendue possible par le nouveau succès 3-1 sur la pelouse d’Osasuna des partenaires de Karim Benzema. Qui a vécu une soirée personnelle... plutôt contrastée.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Ligue des champions

Premier Madrilène à manquer deux penalties dans un match de Liga depuis 16 ans

Titulaire en pointe entouré de Rodrygo et de Marco Asensio, le formidable capitaine madrilène, 34 ans, a livré une partie solide dans le jeu, avec notamment une passe décisive à mettre à son crédit sur l’ouverture du score de David Alaba (1-0, 12e). Mais alors que le Real avait réagi par Asensio (45e, 2-1) à la rapide égalisation d’Ante Budimir (1-1, 13e), le buteur français a eu non pas une… mais deux opportunités de creuser l’écart sur penalty!

Le premier, manqué à la 52e minute sur une frappe du droit au sol repoussée par Sergio Herrera, puis le second à la 59e sur une tentative quasi similaire. Deux échecs en sept minutes pour Benzema, 18 jours après son raté dans le même exercice face au Celta Vigo (il avait alors converti deux de ses trois penalties du jour).

Selon Opta, Karim Benzema est ainsi le premier joueur à manquer deux penalties dans un match de Liga depuis Raul Tamudo contre le Betis Séville en avril 2006. Le Français est également le joueur du Real Madrid à avoir loupé le plus de penalties dans une même saison de Liga depuis 2005-06 (4/11). Deux statistiques cruelles, mais le "Nueve", auteur d’une année 2021-22 tout à fait exceptionnelle (39 buts et 14 passes décisives désormais toutes compétitions confondues avec le Real), sera vite pardonné.