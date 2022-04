Liga: vainqueur à la Sociedad, le Barça fait un pas de géant vers la Ligue des champions

Pas dans un grand soir, le FC Barcelone a obtenu un succès étriqué mais ô combien important sur la pelouse de la Real Sociedad, jeudi (0-1). Grâce à Pierre-Emerick Aubemyang, les joueurs de Xavi, désormais deuxièmes, ne sont plus très loin de valider leur billet direct pour la C1.

Intouchable, le Real Madrid est promis au titre en Liga, que les partenaires de Karim Benzema ne sont plus très loin de pouvoir officialiser. Mais derrière le cavalier seul madrilène, le Barça poursuit sa très grosse remontée au classement.

Récupéré à la neuvième place par Xavi fin novembre, le club catalan est désormais deuxième du Championnat depuis son succès 1-0 sur la pelouse de la Real Sociedad, jeudi soir. A Anoeta, les joueurs de Xavi ont retrouvé le chemin du succès au meilleur des moments, lors d’une rencontre entre prétendants aux quatre places qualificatives directes à la Ligue des champions.

Xavi va devoir repenser sa défense

Battu 1-0 par Cadix lors de la dernière journée, quatre jours après son élimination en quart de finale retour de Ligue Europa par Francfort, Barcelone a timidement réagi grâce à l'unique but de Pierre-Emerick Aubameyang, servi sur un plateau par Ferran Torres (0-1, 11e). Le 11e but en 17 matches de l’ancien d’Arsenal avec le maillot barcelonais.

Un succès étriqué pour le Barça, bougé et sauvé à plusieurs reprises par Marc-André ter Stegen (58e, 68e). Les Catalans d’un Ousmane Dembélé titulaire et qui a frappé le poteau, ont perdu du monde en défense. Ronald Araujo (55e), Dani Alves (66e) et Gerard Piqué (82e) ont rejoint une infirmerie déjà pleine, tandis que Jordi Alba a serré les dents pour terminer le match, visiblement amoindri.

Xavi devra surveiller de près l’évolution de tous ces pépins physiques, alors que Barcelone aura un match en retard à bien négocier dimanche soir au Camp Nou, face au Rayo Vallecano (21 heures). Avec désormais six points d'avance sur le Betis Séville (5e), le Barça s'est en tout cas offert la possibilité de voir venir. Et n'est plus très loin de valider son ticket direct pour la C1.