Bilbao: Herrera, ancien joueur du PSG, confie traverser le pire moment de sa carrière

Ander Herrera (33 ans), qui a définitivement quitté le PSG lors du dernier mercato d’hiver, confie traverser le moment "le plus difficile" de sa carrière en raison de blessures qui plombent sa saison.

Une photo en noir et blanc pour illustrer ses tristes états d’âme. Ander Herrera (33 ans) a publié une série de tweets jeudi pour témoigner de sa mauvaise passe qui s'éternise. Prêté par le PSG à l’Athletic Bilbao l’été dernier, il a définitivement quitté le club parisien lors du mercato d’hiver. Perturbé par les blessures à répétition, le milieu de terrain n’a joué que onze matchs cette saison et confie ne pas voir le bout du tunnel.

"Les blessures ne me permettent pas d'être heureux"

"Je traverse sans aucun doute le moment le plus difficile de ma carrière, a-t-il confié. Il y a un peu plus d'un an, j'ai commencé à avoir des problèmes musculaires répétitifs dont je ne peux pas me remettre. Pour quelqu'un comme moi, qui est passionné par son métier et qui en profite intensément au quotidien, c'est très dur. Je ressens la même énergie et le même enthousiasme pour le football que pendant toute ma carrière, mais les blessures ne me permettent pas de profiter et d'être heureux. Je sens qu'à l'Athletic Club, j'ai tout ce qu'il faut pour l’être (heureux) et cela me fait encore plus souffrir. Je suis entouré de professionnels qui ne cessent de me témoigner leur aide et leur soutien, et de pairs à nul autre pareil."

"À certaines occasions, il m'est venu à l'esprit de jeter l'éponge mais je ne me le pardonnerais pas, poursuit-il. Nous voulons éduquer nos filles à persévérer et à surmonter les obstacles qui peuvent se trouver en chemin, et ce serait exactement le contraire. Je vais continuer à chercher des solutions et à travailler pour recommencer à faire ce que j'aime le plus et rendre l'amour des gens autour de moi."

Arrivé au PSG en 2019 après la fin de son contrat avec Manchester United, Herrera a disputé 95 matchs avec le club français et décroché sept titres (dont deux championnats de France). Il était également titulaire lors de la finale de la Ligue des champions perdue face au Bayern Munich (0-1) en 2020. Le PSG l’a définitivement cédé à Bilbao cet hiver afin de permettre le prêt de son gardien Keylor Navas à Nottingham Forest (Paris avait atteint le seuil maximal de prêt).