Ligue des champions: "Mentalement on n'était pas là", admet Danilo sur la défaite du PSG face au Bayern

Pour Danilo Pereira, le PSG doit aborder le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, le 8 mars (sur RMC Sport), avec "la même mentalité qu'à Marseille", où le club de la capitale s'est imposé 3-0.

"Mentalement on sait qu'on n'était pas là." Dans un entretien à l’AFP, Danilo Pereira revient avec lucidité sur la défaite subie par le PSG face au Bayern Munich (1-0), le 14 février, en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

"Mais on a changé, prévient l'international portugais. Maintenant, mentalement on est prêts et physiquement tout va être prêt aussi, je pense que c'est cela qui manquait." Pour traverser la période de crise des trois défaites de rang, contre Marseille (en Coupe de France), Monaco (en championnat) et donc le Bayern (en C1), Danilo assure que "le groupe s'est parlé, pas seulement entre nous mais avec le coach et tout le staff".

"Aller à Munich avec la mentalité de tout donner"

"Je pense que ce moment-là est passé car on a parlé tous ensemble, de ce qu'on doit faire et des choses qu'on n'a pas bien faites", ajoute-t-il. Depuis, Paris a relevé la tête en venant à bout du Losc (4-3) au bout d’un match fou, avant de prendre sa revanche sur l’OM en Ligue 1 (3-0).

"Si on perd, on est éliminé, si on gagne, on passe, c'est comme ça qu'on doit aborder ce match (le huitième de finale retour de C1, le 8 mars, sur RMC Sport, ndlr). On doit aller à Munich avec la mentalité de tout donner, comme à Marseille", insiste Danilo auprès de l’AFP. Il pourrait être aligné dans une défense à trois en Bavière, comme il a remplacé Presnel Kimpembe contre l'OM après sa grave blessure (rupture du tendon d'Achille), au bout de 12 minutes, et comme la majorité du temps cette saison.

Sur 19 titularisations, il a évolué 13 fois en charnière. "Défenseur central, c'est plus un marquage individuel, car tu as la pointe adverse comme référence, au milieu c'est plus un mélange, il faut gérer l'espace et le joueur, détaille Danilo. Dans une défense à trois, l'axial est celui qui gère l'espace, les deux sur les côtés prennent plutôt les adversaires au marquage".