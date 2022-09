"Char à voile" et déplacements des clubs: Xavi se dit prêt à faire des voyages en train avec le Barça

Interrogé sur la possibilité de voyager en train au lieu de prendre systématiquement l'avion avant et après les matchs, Xavi, l'entraîneur du Barça, a estimé que ce sujet devait être étudié.

La polémique "char à voile" ayant traversé les frontières, Xavi a pris soin de prendre la question au sérieux. Interrogé mercredi soir sur la possibilité pour que le FC Barcelone diminue ses trajets en avion, l'entraîneur catalan a affirmé qu'il n'était pas opposé à l'idée de parfois voyager en train pour diminuer l'empreinte carbone du club.

"Nous ne pouvons pas vivre dans une bulle en marge de la société", a-t-il d'abord répondu après la victoire 5-1 du Barça contre le Viktoria Plzen en Ligue des champions. "En fin de compte, nous devons veiller au bien du peuple. On joue pour lui. Si le gouvernement ou la Généralité [de Catalogne] nous demandait de voyager de manière plus durable, nous écouterions. Avec toute l'humilité du monde, si nous pouvons faire des choses pour changer la société, nous le ferions. C'est pourquoi le Barça est plus qu'un club. Nous le ferions pour sûr", a-t-il déclaré, selon les retranscriptions de La Vanguardia et Marca.

Le train parfois utilisé en Espagne

En début de semaine, le Paris Saint-Germain a suscité une vive polémique à la suite d'un fou rire de Kylian Mbappé suivi d'un trait d'ironie de Christophe Galtier sur le recours aux chars à voile dans les déplacements du PSG, au lieu d'avions privés très émetteurs de carbone. De nombreux responsables politiques, dont la Première ministre Élisabeth Borne, ont fustigé la désinvolture du coach et de l'attaquant-vedette du PSG sur un sujet, le changement climatique, devenu ultra sensible après un été 2022 marqué par trois canicules et des incendies à répétition.

À l'issue du match PSG-Juventus, Christophe Galtier a fait part de ses regrets, tout en assurant que ses joueurs et lui n'étaient pas "hors sol". Avant le mea culpa de son entraîneur, le club de la capitale avait pris la peine d'indiquer qu'il étudiait "toutes les possibilités de déplacements sur les matches extérieurs du club, environ 25 par saison". Des discussions ont d'ailleurs lieu avec la SNCF.

Selon une étude de la Ligue de football professionnel (LFP), sur l'ensemble des matches de Ligue 1 et Ligue 2 de la saison 2019-2020, 65% des trajets des équipes ont été effectués en avion, 31% en bus et 4% en train. Dans les principaux championnats étrangers, en Italie, Espagne et Allemagne, le recours au train n'est pas rare.