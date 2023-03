Coupe du monde 2026, Mondial des clubs... la Liga dénonce les "décisions unilatérales" de la Fifa

Après les annonces de la Fifa concernant le nouveau modèle de la Coupe du monde et du Mondial des clubs, la Liga a publié un communiqué critiquant les décisions "unilatérales" de l'instance internationale, qui pèsent sur le calendrier des clubs.

Le duel des instances continue : dans la foulée des annonces de la Fifa sur les nouveaux formats de la Coupe du monde et de la Coupe du monde des clubs, mis en place prochainement, la Liga a exprimé son désaccord. Le championnat espagnol regrette "les décisions unilatérales" de la Fifa sur le calendrier mondial, "au mépris total de l'importance des championnats nationaux et de la communauté footballistique en général".

Les deux compétitions prévoient en effet d'impliquer davantage d'équipes, de rajouter des rencontres et de prendre plus de place dans le calendrier de la saison. "Certaines ligues qui n'ont été consultées sur aucun des changements présentés aujourd'hui, notamment sur la nouvelle compétition annuelle des clubs, dont nous ignorions totalement l'existence, et qui affecte gravement nos compétitions", précise même la Liga.

"La Fifa ne prend en compte qu'un petit groupe de clubs et de joueurs"

Le championnat espagnol se place même en défense des joueurs, qui font déjà face à des calendriers parfois ahurissants : "Ces décisions ne tiennent pas compte de l'impact compétitif, sportif et économique sur les ligues nationales, les clubs et les joueurs, en bourrant davantage un calendrier déjà surchargé."

"La Fifa ne prend en compte qu'un petit groupe de clubs et de joueurs, alors que dans l'écosystème du football professionnel, il existe de nombreuses ligues professionnelles, des milliers de clubs et de joueurs qui ne participent pas aux compétitions internationales mais qui sont concernés, rappelle la Liga. La Fifa semble l'oublier et ne pense qu'à quelques-uns, ignorant l'effet sur tous les joueurs du football professionnel.